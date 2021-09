Impacto climático es ‘peor de lo que pensábamos’: Titular de ONU

(Bloomberg) -- El cambio climático está golpeando al planeta más duro y antes de lo esperado y los esfuerzos por frenarlo aún no son lo suficientemente intensos, según las Naciones Unidas.

En su informe Unidos en la Ciencia 2021, publicado el jueves, la ONU recopila los hallazgos más recientes de una serie de agencias climáticas y grupos de investigación, y documenta los alarmantes cambios en la atmósfera de la Tierra. Los niveles del mar han aumentado 20 centímetros entre 1900 y 2018 y las temperaturas globales promedio han subido al menos 1,06 °C desde los niveles preindustriales.

Eso ha provocado este año devastadores desastres naturales, como incendios forestales en Europa y Siberia, inundaciones en Alemania y sofocantes olas de calor en EE.UU. y Canadá.

“La alteración de nuestro clima y nuestro planeta ya es peor de lo que pensábamos, y está avanzando más rápido de lo previsto”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en una declaración contenida en un video que acompaña al informe. “Seguimos destruyendo las cosas de las que dependemos para la vida en la Tierra”.

Los investigadores han advertido que evitar que el calentamiento supere los 1,5 °C es fundamental para prevenir los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, para lograrlo, sería necesario que las emisiones globales se redujeran a la mitad para 2030, y los Gobiernos no están bien encaminados para lograrlo.

“Estamos lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París”, señaló Guterres.

El informe fue compilado por la Organización Meteorológica Mundial e incluyó investigaciones de entidades como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Organización Mundial de la Salud y Global Carbon Project.

