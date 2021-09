Fútbol/Segunda.- (Previa) El Sporting pone a prueba su liderato en Ipurua

16-09-2021 Jugadores del Sporting celebran un gol en El Molinón DEPORTES LALIGA



El Real Sporting defenderá su condición de líder en la Liga SmartBank este domingo frente al Eibar (18.15 horas) en un difícil partido para los asturianos, que visitan a un rival con inercia positiva, mientras que la Ponferradina, segunda en la tabla, recibirá a un Málaga de 'playoff' en partidos de la sexta jornada.



El equipo de David Gallego no conoce la derrota (cuatro victorias y un empate) y manda en solitario en este arranque de Segunda División, en el que se ha convertido en el segundo conjunto más goleador. Su rival este domingo será un Eibar que va a más, acumula siete de los últimos nueve puntos, y parece haber encontrado la tecla en su año tras el descenso.



Gallego recupera a Babin para el encuentro ante los armeros y también podrá disponer de su goleador Djuka pese a que se retirase lesionado en el último partido contra el Leganés. Un duelo por todo lo alto entre dos claros aspirantes al ascenso de categoría.



Por su parte, la Ponferradina se cita con el Málaga este domingo (16.00 horas) después de rearmarse de moral tras tumbar al Almería el pasado fin de semana. Los pupilos de Jon Pérez Bolo quieren aprovechar su buen momento para seguir en puestos de ascenso directo, confirmando su gran inicio, continuidad también del pasado curso.



Además, el Tenerife -tercer clasificado- también se mantiene invicto y buscará alargar su buen momento frente al Mirandés después de dos triunfos consecutivos. Los chicharreros reciben a un rival que no presenta buenos números en sus visitas al estadio Heliodoro Rodríguez López.



En otros partidos de la jornada, el Almería visita al Alcorcón con la intención de mejorar su cuarta posición en el partido que inaugurará este viernes el sexto capítulo en Segunda División. Los andaluces han perdido dos de sus tres últimos encuentros y necesitan recuperar sus aspiraciones ante los alfareros, penúltimos en la tabla.



Además, el Oviedo -también en posiciones de playoff- visita al Ibiza en otro de los partidos más atractivos de la jornada. Los asturianos estrenan la jornada del sábado ante el tercer equipo que no ha perdido hasta la fecha, el sorprendente conjunto isleño recién ascendido de Segunda B. Un triunfo de los de Juan Carlos Carcedo les metería de lleno entre los seis primeros.



