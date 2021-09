Fútbol/Primera.- (Previa) El Celta y el Cádiz buscan respirar con su primera victoria

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Celta y el Cádiz serán los encargados de abrir este viernes en Balaídos (21.00 horas) la quinta jornada de LaLiga Santander 2021-2022, con un duelo importante para ambos, ya que todavían no han estrenado su casillero de victorias y sus sensaciones no han sido las mejores.



Después de la disputa de las primeras cuatro jornadas del campeonato, el conjunto gallego sólo ha podido arañar un empate en El Sadar lo que le ha llevado a ocupar puesto de descenso, mientras que el gaditano tiene uno más producto de dos igualadas y tras no haber sacado demasiado rendimiento a tres encuentros como local.



Los dos llegan tras encajar dos derrotas seguidas, muy abultada en el caso de los de Eduardo Coudet, que cayeron goleados en el Santiago Bernabéu por 5-2, pese a irse al descanso por delante (1-2). Los de Álvaro Cervera, por su parte, perdieron (0-2) en el Nuevo Mirandilla ante la Real Sociedad. Ambos saben de la importancia de los puntos y más sabiendo que viene un tramo con tres partidos en una semana.



Pese al resultado en la capital, parece que el técnico del Celta no planea hacer grandes cambios en su once, salvo la posible entrada de Nolito por Cervi, que arrastra molestias en el talón, para acompañar un equipo de nuevo muy ofensivo.



Por su parte, Cervera tendrá la baja en defensa por sanción de Cala, expulsado en el último partido, por lo que Fali bajará al centro de la zaga para jugar junto a Haroyan o Mauro, mientras que Alarcón sustuiría al andaluz en el medio junto a Jonsson. Lozano y Sobrino pugnan por acompañar a Negredo en la delantera.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA SANTANDER:



-Viernes 17.



Celta - Cádiz. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 21.00.



-Sábado 18.



Rayo Vallecano - Getafe. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.



Atlético - Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.



Elche - Levante. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.



Alavés - Osasuna. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.



-Domingo 19.



Mallorca - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



Real Sociedad - Sevilla. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.



Real Betis - Espanyol. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Valencia - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.



-Lunes 20.



FC Barcelona - Granada. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00.