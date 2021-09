Fútbol/Champions.- Thomas Lemar sufre una lesión muscular "sin evidencias de rotura" y será baja ante el Athletic

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Lemar no podrá jugar este sábado ante el Athletic Club en la quinta jornada de LaLiga Santander 2021-2022 por culpa de una lesión muscular, aunque no habría "evidencias de rotura", según informó el club colchonero.



El internacional francés salió en el once titular elegido por Diego Pablo Simeone para la visita de este miércoles del Oporto en la Liga de Campeones, pero se tuvo que retirar del terreno de juego del Wanda Metropolitano en el minuto 36, siendo sustituido por Rodrigo de Paul.



El Atlético señaló tras el encuentro que el futbolista tuvo que ser sustituido este miércoles por unas "molestias musculares", por las que este jueves se sometió a nuevas pruebas para conocer el alcance de su dolencia.



"Los servicios médicos han realizado pruebas complementarias al jugador francés en la Clínica Universidad de Navarra, que han confirmado que sufre una lesión muscular sin evidencias de rotura. El internacional realizará trabajo individualizado de fisioterapia y readaptación en los próximos días y su incorporación al grupo dependerá de la evolución de sus molestias", indicó el Atlético de Madrid, que también podría perder a Lemar para el partido del próximo martes ante el Getafe.