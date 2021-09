Fútbol.- CSD y RFEF ofrecerán televisar los partidos a los 12 clubes de la Liga Iberdrola sin 'ventana'

Desde la próxima jornada del 26 de septiembre se podrían emitir los encuentros por Teledeporte y la plataforma Footters



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo para ofrecer a los 12 clubes de la Liga Iberdrola de fútbol femenino sin 'ventana' -todos excepto Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Sevilla- que se emitan sus encuentros por televisión hasta final de esta temporada 2021-22.



A petición del CSD, la RFEF asumirá el coste de la producción y la difusión, que podría alcanzar cerca de 2 millones de euros, a través de Televisión Española (Teledeporte) y la plataforma de 'streaming' Footters de los 12 clubes que vieron cancelado su acuerdo con Mediapro por la falta de consenso entre los equipos de la máxima competición de fútbol femenino en España.



Según informaron fuentes del Consejo, la oferta a los clubes es "voluntaria" y, aunque no percibirán cantidad alguna por la emisión de sus partidos, permitiría ofrecer un 'escaparate' para sus patrocinadores como lo hacen ya Real Madrid y FC Barcelona en sus canales Real Madrid TV y Barça TV, después de la cancelación del acuerdo con Mediapro.



De esta forma, desde la tercera jornada, que se disputa el fin de semana del 26 de septiembre -debido al parón por los encuentros de clasificación de España para el Mundial de 2023 contra Islas Feroe y Hungría este jueves y el 21 de septiembre-, todos los partidos de la Primera Iberdrola podrían verse por televisión.



"Agradezco a la RFEF el esfuerzo que hace para la difusión del fútbol femenino. No es cierto lo que dicen aquellos de que está poniendo palos en las ruedas para la profesionalización del fútbol femenino", advierte el director general del CSD, Albert Soler.



UNA INVERSIÓN DE 31 MILLONES



Tal y como indicó el presidente del CSD, José Manuel Franco, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, el Gobierno ha fijado como uno de sus objetivos en la presente legislatura la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte, y al fútbol femenino como elemento "tractor" para hacerla efectiva.



Franco avanzó que la profesionalización del fútbol femenino, anunciada entonces por su predecesora Irene Lozano a finales del pasado mes de marzo y aprobada por el Ejecutivo el pasado 15 de junio para este curso 2021-22, sería la primera de una serie a la que seguirán otros deportes como el baloncesto o el balonmano.



Para lograr esa profesionalización del fútbol femenino, los 16 clubes de la máxima competición deben aprobar unos Estatutos, cuya propuesta llegó el 27 de agosto a las oficinas del CSD y para los que el Gobierno exige que exista "unanimidad".



"Es un ejercicio de responsabilidad. Que los 16 clubes estén de acuerdo en algo: los Estatutos. Queremos evitar que se reproduzcan los problemas del fútbol masculino en el femenino. Algún derecho tenemos para exigirles responsabilidad. La solución está en su mesa, pero estamos encallados en los Estatutos", indica Soler.



El principal problema para la aprobación de los primeros estatutos del fútbol profesional femenino es el régimen de votaciones, lo que podría obligar al organismo presidido por José Manuel Franco a ejercer de árbitro y mediador si no se alcanza un acuerdo.



Para la puesta en marcha de esa Liga Profesional Femenina, el CSD inyectará 31 millones de euros en los próximos 3 años, 5 millones anuales para sufragar la estructura de la competición y los 16 restantes para subvencionar la mejora de las instalaciones e infraestructuras de los clubes. Estos últimos procederán de fondos europeos.