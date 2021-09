Foro Económico Mundial regresaría a Davos el próximo año

(Bloomberg) -- El Foro Económico Mundial regresará a la estación de esquí suiza de Davos en 2022, después de que la pandemia obligara a los organizadores a cancelar su reunión por completo este año.

El evento presencial se llevaría a cabo del 17 al 21 de enero y está diseñado “para abordar las fallas económicas, ambientales, políticas y sociales exacerbadas por la pandemia”, dijo el grupo el jueves. Está trabajando con el Gobierno suizo y expertos en salud para establecer las medidas de seguridad adecuadas.

La reunión suele contar con la participación de jefes de Estado y muchos de los principales ejecutivos, banqueros y formuladores de política económica del mundo.

“La pandemia ha traído cambios de gran alcance”, dijo el fundador del Foro, Klaus Schwab. “En un mundo lleno de incertidumbre y tensión, el diálogo personal es más importante que nunca”.

Nota Original:World Economic Forum Is Set to Return to Davos Next Year

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.