Elena Tablada, más feliz que nunca, por el momento no quiere ampliar familia

MADRID, 16 (CHANCE)



Elena Tablada está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Y es que con la llegada de Camila, su segunda hija (primera con Javier Ungría) la diseñadora está de lo más feliz, además de estar locamente enamorada de su marido, la persona con la que ha conocido la estabilidad y la plena felicidad.



Hemos hablado con ella y nos ha confesado que está: "Muy bien, con muchas ganas, pero ya por fin otra vez rutinas, horarios, hacía falta". En cuanto a su hija Camila, asegura que: "Para comérsela, simpática, pero no para eh. Es una mezcla total, mucha gente dice que es igual al padre, pero luego también me dicen que se parece a mí".



Lo más importante es el amor que hay entre sus hijas, Daniella y Camila. Tablada nos ha contado que se llevan: "Muy bien, se llevan muchos años y tienen una relación maternal, pero se llevan bien. La pequeña tiene un carácter que lleva a Ella como una vela".



En cuanto a cómo está Javier Ungría, Elena nos ha confesado que: "Trabajando mucho. Él lo está viviendo bien, trabajando a tope, lo hace con mucho placer porque es muy entregado". Eso sí, tiene claro que por el momento no quiere ampliar familia: "No, por ahora estoy encantada, tengo suficiente por ahora".



Lo que más nos ha gustado del testimonio de Elena Tablada es cuando nos ha asegurado que su relación con David Bisbal está mejor que nunca: "No, está estable, normal, con David me llevo muy bien ahora, gracias a Dios y así queremos mantenernos. Él es el padre de mi hija, esté con quien esté. El tiempo pone a cada uno en su sitio".