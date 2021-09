El BM acusa a Georgieva de presionar para mejorar datos de la economía china

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una fotografía de archivo. EFE/Shawn Thew

Washington, 16 sep (EFE).- El Banco Mundial (BM) acusó este jueves a la economista Kristalina Georgieva de "presiones indebidas" durante su etapa como directora general del banco para mejorar los datos de la economía china en un informe de 2017 sobre condiciones para la inversión.

Varios altos funcionarios del banco y Georgieva, que desde 2019 es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), presionaron entonces desde dentro del BM de manera "indebida" para mejorar la clasificación de China en su informe periódico "Haciendo Negocios", de acuerdo a una auditoría interna del organismo.

Por ese motivo, el Grupo del Banco Mundial decidió poner fin este jueves a la publicación de ese documento, una de los informes de referencia del organismo, sobre las condiciones para la inversión por países.

La institución con sede en Washington explicó que ha tomado esta decisión después de que los informes de auditoría interna plantearan "cuestiones éticas, incluyendo la conducta de exfuncionarios de la Junta, así como de personal actual o anterior del Banco".

El informe del bufete de abogados Wilmer Hale citó la "presión directa e indirecta" del personal de alto nivel en la oficina del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, para cambiar la metodología del informe para mejorar la puntuación de China y señaló que probablemente ocurrió bajo su dirección.

En esa auditoría, también se descubrió que Georgieva presuntamente presionó al personal para "hacer cambios específicos en los puntos de datos de China" y mejorar su clasificación en un momento en que el banco buscaba el apoyo de China para incrementar su capital.

La posición de China en el informe de 2018, publicado en octubre de 2017, debería haber estado siete lugares más abajo, en el puesto 85 en lugar de permanecer en el 78, indicó el Banco Mundial en una revisión publicada en diciembre.

"Los cambios en los datos de China en Doing Business 2018 parecen ser el producto de dos tipos distintos de presión aplicada por el liderazgo del banco en el equipo de Doing Business", indicó el jueves el BM en un informe.

Poco después de salir este informe, Georgieva rechazó tales acusaciones en un comunicado en el que dijo no estar de acuerdo con los hallazgos e interpretaciones de esa investigación independiente.

"Ya tuve una sesión informativa inicial con el directorio ejecutivo del FMI sobre este asunto", aseveró.

La economista búlgara se desempeñó como directora ejecutiva del BM desde enero de 2017 hasta el 1 de octubre de 2019, antes de pasar a encabezar el FMI para suceder a Christine Lagarde.