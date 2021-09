El anuncio de una Barbie de Celia Cruz levanta enormes expectativas

Fotografía cedida por Mattel donde aparece una muñeca Barbie de la cantante Celia Cruz lanzada con motivo del inicio del Mes de la Herencia Hispana. EFE/Mattel

Nueva York, 16 sep (EFE).- La salida al mercado, aún sin fecha, de una muñeca Barbie de la cantante Celia Cruz, de piel oscura y con unas caderas inéditas en la mítica muñeca delgada, ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la "reina de la salsa".

"En menos de 24 horas, el anuncio (en la cuenta de Instagram de Barbie) ya ha tenido 110.000 interacciones", dijo complacido a Efe Omer Pardillo, el que fue representante y ahora presidente de la Fundación Celia Cruz, propietaria de todos los derechos de imagen de la cantante.

No obstante, indicó, los admiradores de la icónica cantante (1925-2003) tendrán que esperar hasta el próximo año para llevar a casa esta versión de la Barbie que rinde homenaje a una de las artistas más queridas por el público latino y que se impuso en un género dominado por hombres, donde se convirtió en la reina.

La empresa Mattel, que lanzó la primera Barbie en 1959, sorprendió el miércoles a los seguidores de Cruz al anunciar, con motivo del inicio del Mes de la Herencia Hispana, que había creado una Barbie para honrar el legado de la Guarachera de Cuba, aunque ya en el pasado ha creado muñecas con la imagen de otras famosas latinas como Jennifer López o Shakira.

"¡No hay nada como usar tu voz! Este Mes de la Herencia Hispana Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable Reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo", fue el mensaje de Mattel en su página de Instagram.

"Su larga e histórica carrera sirve de inspiración infinita para los aspirantes a músicos y, a través de la Fundación Celia Cruz, su legado continúa brindando becas para jóvenes estudiantes latinos", indica además el mensaje.

El anuncio está acompañado de una foto de la muñeca, con un vestido rojo ceñido al cuerpo que termina en un volante asimétrico, detalle que se repite en las mangas, muy característica de la cantante.

No podía faltar su peluca rubia -las usaba de todos colores- su collar y pendientes, que eran parte del impecable ajuar de la cantante, recordada tanto por su poderosa voz, su simpatía, conexión con su público y su "grito de guerra" en los escenarios: "¡Azúcar!".

"Les dije que a Celia le gustaba el rojo y que se fijaran en sus pelucas, que arreglaba para ella su maquillador Ruth Sánchez", comentó.

Los admiradores de la intérprete de "La vida es un carnaval", "Quimbara", "La negra tiene tumbao" o "Bemba colorá", entre muchos otros, reaccionaron comentarios como "Esta es la mejor sorpresa del Mes de la Herencia Hispana" o "He sido coleccionista de Barbie durante años y esto definitivamente va en mi colección. La estaba escuchando anoche (a Celia)", tras darse a conocer la noticia.

De acuerdo con lo señalado por Pardillo a Efe, Mattel comenzó con este proyecto en el 2018 pero la crisis de salud por la pandemia de la covid-19 lo detuvo y lo retomaron hace seis meses con su equipo creativo.

Explicó que tras autorizar a la compañía a fabricar la muñeca, envió una foto de una joven Celia Cruz, donde aparece mucho más delgada que en sus años maduros, pero ya con unas prominentes caderas.

"Estoy muy complacido con este trabajo. Captaron su esencia", afirmó Pardillo tras lo cual comenta que a través de esta muñeca las nuevas generaciones podrán tener interés en conocer más sobre Celia Cruz.

Recordó que hace unos 30 años hubo un intento de una compañía de California de crear una muñeca de la cantante pero "no pasó nada".

Pardillo se reunirá próximamente con Mattel para conocer detalles sobre el lanzamiento de la muñeca al mercado.