Docentes venezolanos protestan en rechazo al reinicio de clases

Un hombre carga una pancarta que dice "Universidades dignas" durante una protesta por mejores condiciones laborales frente al Ministerio de Educación hoy en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Caracas, 16 sep (EFE).- Gremio docente en Venezuela protestó este jueves en el centro de Caracas para rechazar el reinicio de clases presenciales y exigir un pronunciamiento "serio y responsable" sobre el número de docentes vacunados y el estatus de los planteles en todo el país.

Durante la concentración, en las afueras del Ministerio de Educación, los maestros activos y jubilados plantearon la imposibilidad de retornar a las aulas, como lo acordó el Gobierno nacional, debido a las condiciones salariales del gremio y a que no está garantizada la bioseguridad en las escuelas venezolanas.

El presidente del Sindicato de Maestros de Distrito Capital, Edgar Machado, dijo a Efe que cuestiona las cifras ofrecidas por la ministra de Educación, Yelitza Santaella, quien aseguró este miércoles que solo falta por vacunar al 14 % de los docentes y personal administrativo y obrero del sistema educativo venezolano.

Machado aseguró que, según datos del gremio educativo, la cifra de vacunados está "muy por debajo" de la que anunció la ministra Santaella.

El dirigente sindical refirió que no hay datos sobre la cantidad de docentes que atenderán el llamado de incorporarse a las aulas por miedo ante el bajo nivel de vacunación y la falta de recursos mínimos para garantizar la higiene, como el agua o las mascarillas.

Durante la protesta, la dirigente de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, Raquel Figueroa, recordó que "el Magisterio sigue con un salario pulverizado".

"La destrucción del salario de los trabajadores de la educación ha sido el elemento fundamental de la crisis educativa, porque ha traído un déficit de especialistas en la educación venezolana", reportó Figueroa, quien detalló que 20 % de los maestros especialistas del país han migrado por la crisis.

La representante gremial aseguró que el año escolar 2021-2022 iniciará "con un 50 % de déficit de profesionales de la docencia" y que es en la educación primaria donde se concentra la mayor parte del abandono de cargos.

Los maestros en protesta apuntaron que las condiciones que exigen no solo se relacionan con la vacunación anticovid, sino con lo necesario para garantizar el proceso de enseñanza y el derecho a la educación.

JUBILADOS Y ESTUDIANTES ACOMPAÑAN

Los maestros venezolanos consideran que la protesta que mantienen desde 2017, en reclamo por sus salarios, no ha sido tomada en cuenta y aseguran que se mantendrán en "lucha activa" por sus derechos.

El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de Caracas, Pedro García, apuntó que debe ser considerada la población más vulnerable del país, en este caso los adultos mayores.

"El Ministerio de Educación tiene dos semanas con jornadas de vacunación en varios estados del país y los jubilados brillamos por ausencia", dijo García, quien se quejó de que luego de su trabajo por años para el sistema educativo venezolano, los pensionados son considerados "ciudadanos de segunda".

La protesta fue acompañada también por representantes estudiantiles. El promotor de la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media, César Pérez, indicó que los adolescentes respaldan la queja del gremio docente y aseguró que los jóvenes también están afectados por el deterioro de las escuelas y sus programas.

"El Gobierno ha decepcionado al sector estudiantil, no le han dado el salario digno a nuestros profesores, las universidades las tienen por el piso", expuso Pérez.