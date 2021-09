Diego Matamoros se pronuncia tras el bache de salud que atraviesa Carla Barber

14-10-2020 DIEGO MATAMOROS EN LA PREMIERE 'NO MATARÁS' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PEREZ MECA



MADRID, 16 (CHANCE)



Apasionado de la moda y en uno de los momentos más tranquilos de su vida, Diego Matamoros ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder el desfile de Andrés Sardá, que ha dado el pistolezado a la MBFW Madrid con unas propuestas tan sorprendentes como sofisticadas.



Disfrutando de su soltería y centrado en su familia y en sus estudios de Diseño de Interiores, el hijo de Kiko Matamoros se ha pronunciado por primera vez sobre el complicado momento atraviesa su última novia, Carla Barber, que recientemente confesaba que tiene un problema cardíaco y anunciaba que pensaba congelar sus óvulos para intentar que su futuro hijo no heredase su enfermedad en el caso de ser congénita. "No he podido hablar con ella. Espero que esté bien y sé que familiares míos si se han puesto en contacto con ella y le deseo una pronta recuperación y que no sea más. El tema Carla lo tengo un poco apartado", ha afirmado Diego, dejando entrever que su ruptura no ha sido amistosa como así aseguró en un principio. "Cada uno tiene su vida y todo está* Bueno, al final si las cosas no fluyen de una forma hay que dejar espacio, no pasa nada", ha añadido, confirmando así que actualmente no tiene relación con la cirujana.



Enamorado de su sobrino Matías - hijo de su hermana Laura y su único sobrino por el momento hasta que nazca su hermanito en diciembre, algo que Diego está deseando - el influencer se ha definido como un tío "consentidor" y "disfrutón": "Nos llevamos genial y le digo siempre que soy su tío favorito".



Muy unido a su padre, Kiko Matamoros, tras superar sus antiguas rencillas, Diego le ve "en una de sus mejores épocas,feliz y con la persona que le lleva a ese punto de tranquilidad y neutralidad" y no cree que finalmente vaya a dejar 'Sálvame'. "Eso son cuestiones suyas, pero yo creo que ahí la cadena y la productora saben lo que tiene mi padre y estoy seguro de que van a llegar a un acuerdo en todas las partes. Al final también hay que respetar un poco la figura de él y no solo en lo económico sino el todo peso que tiene en todo", señala.



Con quien no tiene ningún tipo de relación ni intención de tenerla en un futuro próximo es con su hermana Anita Matamoros, sobre la que prefiere no pronunciarse. Sin embargo, no duda en confesar que "evidentemente" le gustaría que su padre se reconciliara con ella: "Siempre he dicho que creo que es algo que tienen que hacer ellos, que se lleven bien, son padre e hija, y que vaya bien".



