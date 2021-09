Dabiz Muñoz, elegido "mejor chef del mundo" ante la orgullosa mirada de Cristina Pedroche

MADRID, 16 (CHANCE)



Consolidado como uno de los chefs más innovadores, carismáticos y talentosos de nuestro país, Dabiz Muñoz acaba de ver reconocida su impresionante trayectoria a nivel internacional al ser elegido como el "mejor cocinero del mundo" en los premios "The Best Chef Awards 2021" en una gala celebrada este miércoles en Ámsterdam



Pletórico y sin creerse del todo la noticia, Dabiz - que viajó hasta Holanda para no perderse una de las grandes noches del año para los chefs más importantes del mundo - confesaba emocionado qué significa ser "el número uno en los premios Best Chef Awards": "Es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles". "¡El jodidamente más grande!", ha exclamado. "Es un sueño hecho realidad que reconoce todos los años de creatividad, dedicación, pasión por la cocina y trabajo duro", añadía tras recibir el premio, convencido de que "esto es solo el comiendo y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista".



A su lado, su gran apoyo en los últimos años y la persona que siempre le ha animado a cumplir sus sueños y a no rendirse pese a las dificultades, Cristina Pedroche. Espectacular con un dos piezas rosa fucsia de lentejuelas - con pantalón fluido y top cropped - la colaboradora televisiva no se quiso perder la noche más especial para su marido y, loca de alegría, era la primera en felicitar con un gran abrazo y un beso cariñoso a Dabiz tras su premio. "Estoy tan orgullosa que me estalla el corazón. Eres el mejor. Te amo" confesaba emocionada la madrileña.



Enamoradísimos y a punto de celebrar su sexto aniversario de boda, Cristina y Dabiz forman un tándem inseparable que atraviesa un gran momento a nivel personal - disfrutando de su amor y sin pensar en hijos por el momento - y a nivel profesional. Y es que a pesar de haberse visto obligados a cerrar su restaurante en Londres, 'StreetXO', sus dos restaurantes en Madrid - 'DiverXO' y 'StreetXO' - marchan a las mil maravillas, como el delivery que pusieron en marcha durante el confinamiento y que ha alcanzado un éxito meteórico tanto en la capital como en Barcelona, 'El GoXO'.