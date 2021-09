Crisis de chips seguirá hasta segunda mitad de 2022: Volkswagen

(Bloomberg) -- El responsable del negocio de Volkswagen AG para las Américas no prevé que la producción de automóviles en Estados Unidos vuelva a niveles normales hasta el segundo semestre de 2022, tras los brotes de covid-19 en Malasia que provocaron una nueva ola de problemas en la cadena de suministro.

“La normalidad —cuando podamos fabricar todos los vehículos que queramos exactamente cuando queramos hacerlo— no creo que sea hasta la segunda mitad del año que viene”, dijo Scott Keogh, director ejecutivo de la unidad norteamericana del Grupo Volkswagen, en una entrevista en la planta de montaje de la compañía en Chattanooga, Tennessee.

La escasez mundial de semiconductores ha reducido la producción de automóviles en todo el mundo y ha dejado a los concesionarios con menos modelos para vender, aun cuando la pandemia provocó un aumento de la demanda.

Volkswagen se vio obligada a suspender la producción de los vehículos deportivos utilitarios Taos y Tiguan en su planta de Puebla, México, este verano, y ha estado recolectando chips del sedán Passat, de menor venta, para alimentar la producción del SUV Atlas, más lucrativo, que se fabrica en Chattanooga. También está preparando la planta de Tennessee para producir el ID.4, su primer SUV eléctrico, el próximo mes de junio.

La planta de Chattanooga ha estado funcionando a plena capacidad —cuando tiene chips— y planea contratar más trabajadores para impulsar aún más la producción, según Johan De Nysschen, director de operaciones del negocio de Volkswagen en las América.

La pandemia puso de manifiesto una “brecha estructural” entre la producción de chips y la demanda, y la perturbación provocada por el virus no ha hecho sino agravar el desequilibrio, dijo Keogh. Pero no todo ha sido malo para los fabricantes de automóviles.

La escasez de existencias ha provocado un aumento de los precios y un gasto mínimo en incentivos, lo que ha contribuido a mejorar los resultados de las empresas. Eso ayudó a que el negocio de Volkswagen en EE.UU. obtuviera ganancias en 2020 por primera vez en ocho años, dijo Keogh, tras una renovación de su línea de sedanes a SUV.

Cuando finalmente disminuya la escasez de semiconductores, Volkswagen planea mantener menos automóviles en los lotes de los concesionarios, porque ha demostrado ser más rentable para los fabricantes y distribuidores, dijo Keogh.

“Volver a los días en los que se tenía una oferta de 100 a 120 días no va a suceder”, dijo. “Ahora, la gente tiene entre 30 y 40 días de oferta y funciona bastante bien. Estar en algún lugar de ese campo de 40 a 50 días sería algo hermoso”.

