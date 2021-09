Coronavirus.- Chile reabre sus fronteras a extranjeros vacunados desde el 1 de octubre

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Chile ha anunciado este miércoles que desde el próximo 1 de octubre reabrirá sus fronteras a todos los extranjeros vacunados, de acuerdo a la mejora en los indicadores del coronavirus en el país.



La apertura se realizará al modificar el denominado 'Plan Fronteras Seguras', el protocolo de las autoridades chilenas para controlar el ingreso y salida del país.



Para acceder, los extranjeros no residentes en Chile necesitarán un certificado que indique que han recibido el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19.



El documento, llamado 'Pase de Movilidad', se puede obtener a través de una página web oficial del Gobierno y servirá para ingresar a través de vuelos en los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Santiago, informa Canal 13.



Además del certificado, los viajeros extranjeros necesitarán una prueba PCR negativa realizada hasta 72 horas antes del vuelo, así como presentar una declaración jurada y un seguro médico de viaje.



La subsecretaria de Salud de Chile, Paula Daza, ha recomendado que los viajes no se planifiquen "sin antes tener la validación de vacunas (el pase)", ya que su emisión puede tardar hasta 30 días.



Si bien estas personas podrán acceder ya al país con estos requisitos, a su llegada, será obligatorio que realicen una cuarentena de cinco días en un domicilio que elijan, mientras que aquellos que no tengan el certificado tendrán que cumplir siete días de confinamiento.



Durante esta cuarentena, los convivientes del viajero "no pueden abandonar el domicilio", según han confirmado las autoridades sanitarias.



Hasta el momento, Chile acumula más de 1,6 millones de casos de coronavirus confirmados y más de 37.000 fallecidos a causa de la COVID-19. Asimismo, ha vacuna con el esquema completo a más del 73 por ciento de su población.