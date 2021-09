Colombia.- El Rey reivindica ante Duque el "pasado común" que define tanto a España como a Colombia

16-09-2021 El Rey reivindica ante Duque el "pasado común" que define tanto a España como a Colombia. El presidente colombiano también defiende los "vínculos indisolubles" entre los dos países POLITICA JOSÉ JIMÉNEZ/CASA S. M. EL REY



El presidente colombiano también defiende los "vínculos indisolubles" entre los dos países



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha puesto en valor el "pasado común" que define tanto a España como a Colombia en presencia del presidente de este país, Iván Duque, que también ha defendido los "vínculos indisolubles" que existen entre los dos países.



Durante el brindis en honor de Duque, de visita oficial en España, Don Felipe ha resaltado los fuertes vínculos entre los dos países que "arrancan de una historia compartida de tres siglos, que fueron decisivos para forjar las identidades y la rica cultura de nuestros pueblos".



"Ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de la gran familia iberoamericana", ha defendido.



Ese pasado compartido se manifiesta en el "patrimonio histórico compartido", que Duque ha sabido "reconocer y proteger", y que incluye "desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos".



En la actualidad, "se manifiesta en el flujo constante y mutuamente enriquecedor de intercambios entre nuestros artistas, escritores o cineastas", ha añadido, resaltando que Colombia es en esta edición el país invitado en la Feria del Libro de Madrid.



APUESTA POR LA 'ECONOMÍA NARANJA'



En este punto, el Rey ha hablado de la llamada "economía naranja", en referencia al libro publicado bajo el título 'La economía naranja: una oportunidad infinita' por Duque y Felipe Buitrago Restrepo en 2013. Dicha economía, ha resaltado citando a Duque, "vincula estrechamente a las actividades creativas y a todos los productos y servicios que resultan de ellas", por lo que en su opinión "representa una dimensión de nuestra actividad económica con enorme proyección".



Así, y tomando prestadas las palabras del presidente colombiano, Don Felipe ha apostado por "aprovechar la 'oportunidad infinita' que nos ofrecen las industrias culturales y creativas".



Los lazos que nos unen, ha agregado el monarca, "no miran únicamente hacia el pasado, sino que se proyectan decididamente hacia el futuro, marcando un camino conjunto a la hora de afrontar los grandes desafíos de la actual era global".



España y Colombia, ha incido, "comparten enfoques tan importantes como la necesidad de una reconstrucción verde, la apuesta por las energías renovables, o la igualdad entre hombres y mujeres como norte de las políticas públicas".



También coincidimos "en la determinación por afrontar la agenda global desde el diálogo y la cooperación entre naciones, apostando por la vía multilateral", ha agregado, reiterando el compromiso tanto de las autoridades como las empresas españolas con Colombia.



DUQUE APUESTA POR CONSOLIDAR LOS LAZOS



Duque, que ha expresado su deseo de "consolidar, fortalecer y proyectar en el tiempo" las relaciones bilaterales, ha coincidido con el Rey en que a Colombia le ha definido en su historia "esos vínculos indisolubles que hoy más que nunca tenemos que recordar para entender nuestro propio valor como sociedad".



El presidente colombiano ha puesto en valor la importancia de las relaciones empresariales y económicas --"España es el mayor inversionista europeo" en Colombia-- y ha incidido que a los dos países les une igualmente la defensa de valores compartidos y de los Derechos Humanos, así como la lucha contra el cambio climático.



También ha celebrado que Colombia sea país invitado en la Feria del Libro y ha confiado en que la "grandeza inmensa de nuestro idioma castellano" permita "hacer de la cocreación, la codistribución, la coprotección de la propiedad intelectual uno de los grandes patrimonios que sirva no solo para edificar sino para crear nuevos espacios".



ESTATUTO DE PROTECCIÓN A VENEZOLANOS



Por otra parte, Felipe VI ha aprovechado para reconocer "el gran paso admirable" que ha supuesto la decisión de Colombia de otorgar el estatuto de protección temporal a los venezolanos que han buscado refugio en el país huyendo de la crisis que atraviesa Venezuela. Con ello, ha destacado, Colombia se ha convertido " en un referente en Iberoamérica".



"Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya", ha añadido, prometiendo que España seguirá "liderando o contribuyendo a las iniciativas" para que "realmente haya una respuesta solidaria, potente y sostenida de ayuda a Colombia y los demás países de la región en su gran esfuerzo para atender las necesidades de estos refugiados y migrantes".



El presidente colombiano también se ha referido a esta cuestión en su intervención. Según ha indicado, de los más de 6 millones de venezolanos que han huido de la "dictadura oprobiosa" en su país, 1,8 millones se encuentra en Colombia.



El estatuto temporal de protección busca darles "la posibilidad de tener esperanza y tener afincado un proyecto de vida", ha señalado, apostando por "construir una solución definitiva" a esta crisis, en la que España ha tenido un papel de "liderazgo" en la comunidad internacional.



AYUDA DURANTE LA PANDEMIA



Asimismo, el Rey ha celebrado que "por fin" se haya podido realizar la visita de Duque, que tuvo que postergarse por la pandemia, y ha celebrado que España haya podido donar a Colombia más de un millón de vacunas contra la COVID-19, que "esperamos contribuirán a acelerar la salida de la crisis socio-sanitaria en este país tan querido".



En este sentido, Duque ha agradecido la ayuda de España durante la pandemia. "En los momentos más difíciles se ve presente a los amigos", ha resaltado, agradeciendo no solo el envío de vacunas sino que también España compartió "información epidemiológica que nos permitió ayudar a proyectar el crecimiento de las unidades de cuidados intensivos y eso se traduce en salvar vidas".



Al almuerzo en el Palacio Real han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido previamente a Duque en la Moncloa, así como los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.



También han estado los presidentes del Congreso, Meritxell Batet; Senado, Ander Gil; el Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el del Supremo, Carlos Lesmes; así como el jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.



Igualmente ha habido una nutrida representación de empresarios, entre ellos el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, así como presidentes de empresas con presencia en Colombia como Repsol, Sacyr, Telefónica o BBVA. Entre los invitados también ha estado Eva Moral, medalla de bronce en triatlón en los Juegos Paraolímpicos de Tokio.