Ciencia.-Encontrada una parte de la materia perdida del universo

16-09-2021 Izquierda: Demarcación del quásar y la galaxia estudiada aquí, Gal1. Centro: Nebulosa formada por magnesio representada con una escala de tamaño. Derecha: superposición de la nebulosa y la galaxia Gal1.



La primera cartografía de un viento galáctico ha ayudado a revelar dónde se encuentra parte de la materia faltante del universo y a observar la formación de una nebulosa alrededor de una galaxia.



Esta observación única del intercambio de materia entre una galaxia y su entorno, que se detalla en un estudio publicado en MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), ha sido posible gracias al instrumento MUSE del Very Large Telescope (VLT).



Las galaxias son como islas de estrellas en el universo y poseen materia ordinaria o bariónica, que consta de elementos de la tabla periódica, así como materia oscura, cuya composición permanece desconocida. Uno de los principales problemas para comprender la formación de las galaxias es que falta aproximadamente el 80% de los bariones que componen la materia normal de las galaxias. Según los modelos, fueron expulsados de las galaxias al espacio intergaláctico por los vientos galácticos creados por explosiones estelares.



Un equipo internacional liderado en el lado francés por investigadores del CNRS y l'Université Claude Bernard Lyon utilizó con éxito el instrumento MUSE para generar un mapa detallado del viento galáctico que impulsa los intercambios entre una galaxia joven en formación y una nebulosa (una nube de gas y polvo interestelar).



El equipo eligió observar la galaxia Gal1 debido a la proximidad de un quásar, que sirvió como "faro" para los científicos al guiarlos hacia el área de estudio. También planearon observar una nebulosa alrededor de esta galaxia, aunque el éxito de esta observación fue inicialmente incierto, ya que se desconocía la luminosidad de la nebulosa.



El perfecto posicionamiento de la galaxia y el quásar, así como el descubrimiento del intercambio de gases debido a los vientos galácticos, hicieron posible la elaboración de un mapa único. Esto permitió la primera observación de una nebulosa en formación que simultáneamente emite y absorbe magnesio (algunos de los bariones que faltan en el universo) con la galaxia Gal1, informa el CNRS.



Este tipo de nebulosa de materia normal se conoce en el universo cercano, pero solo se había supuesto su existencia para galaxias jóvenes en formación.



Así, los científicos descubrieron algunos de los bariones que faltan en el universo, confirmando así que el 80-90% de la materia normal se encuentra fuera de las galaxias, una observación que ayudará a expandir los modelos para la evolución de las galaxias.