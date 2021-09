Chimo Bayo, primer expulsado de 'Secret Story'

17-09-2021 CHIMO BAYO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 16 (CHANCE)



Chimo Bayo ha sido el primer expulsado de 'Secret Story'. Y es que hace tan solo una semana 16 concursantes se sumergían en esta aventura con mucha ilusión, pero siete días pasan muy rápidos y lo cierto es que ya hay una persona que ha terminado su camino en 'La casa de los secretos', el famoso dj que prometía mucho, pero que finalmente no ha sabido hacerse un hueco en la pantalla.



Antes de irse Chimo ha tenido que contar su secreto públicamente: "Hice un milagro, salvé a un enfermo en estado terminal", un secreto que se lo había adjudicado, por error, Miguel Frigenti a Edmundo Arrocet. Sin embargo, nadie de la casa se pensaba que sería el dj el dueño de este secreto tan imposible de creer.



El concursante ha explicado cuál es el motivo de su secreto: "Exactamente en el año 93 recibí una llamada de mi mánager para ir a ver a una persona que le habían diagnosticado cáncer. Era un chaval joven, sus padres estaban allí, fui con la idea de despedirme de un chico. Estaba con un cáncer incurable, le regalé camisetas mías, me fui, al poco tiempo me llamaron sus padres y me dijeron que se había salvado, se había recuperado. Mantenemos contacto desde entonces, he estado en su boda y en el bautizo de su hijo, es una de las cosas más bonitas de mi vida".



En cuanto a su expulsión, Chimo ha confesado que se ha sentido un poco en el aire en la casa por no sentirse afín a ninguna persona: "Ha sido un reality muy impactante, soy muy cordial, he intentado acercarme, tienen razón en algunas cosas que se han dicho aquí, hay grupos cerrados. Yo iba picando un poco de uno en uno para ver con quién me sentía más cómodo".