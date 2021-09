Cavani sigue de baja en el United

EFE/EPA/Aleksandra Szmigiel

Londres, 16 sep (EFE).- Edinson Cavani no podrá estar este fin de semana en el partido de su equipo, el Manchester United, contra el West Ham United ya que sigue recuperándose de una lesión.

El jugador uruguayo, que apenas ha podido disputar 40 minutos en lo que ha transcurrido de entre semana, podría empezar a entrenarse el fin de semana a la espera de volver a los terrenos de juego en la Copa de la Liga entre semana.

El entrenador del United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, aseguró que ojalá pueda estar pronto de vuelta por todo lo que aportó la temporada pasada, cuando anotó 17 tantos.

"Tuvo un gran impacto al final de temporada, cuando pudo estar en forma y sin lesiones. Ahora sabemos que para poder sacar el 100 % de Edinson tenemos que esperar a que esté totalmente recuperado y no presionarlo. Tenemos una plantilla completa por lo que no hay que arriesgar a nadie", dijo Solskjaer.

"Está trabajando muy duro para poder estar pronto otra vez sobre el césped", añadió sobre el jugador de 34 años que vive su segunda etapa en el Manchester United.