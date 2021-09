Brasil suspende la vacunación de adolescentes por "desorden" en la inmunización

Una joven es vacunada contra la covid-19 en Río de Janeiro. Fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Brasilia, 16 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Brasil decidió este jueves que se interrumpa la vacunación de adolescentes contra la covid-19, debido al "desorden" que existe en algunos estados del país, que adelantaron la inmunización de los jóvenes.

"La vacunación en las edades entre 12 y 17 años debía comenzar este jueves", según el programa nacional de inmunización, pero muchas regiones del país se adelantaron en algunas semanas, lo que ha dificultado la administración de las vacunas disponibles, dijo en rueda de prensa el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.

"¿Cómo podemos coordinar una campaña nacional de esa manera?", planteó Queiroga, quien criticó que en algunos estados del país se hayan aplicado diversas vacunas a los adolescentes, cuando según el Ministerio de Salud la única autorizada para jóvenes es la elaborada por Pfizer.

"Sabemos que se están aplicando a los adolescentes otro tipo de vacunas, como la AstraZeneca, la Janssen y la Coronavac", que no han sido aprobadas aún por la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para menores de 18 años, indicó.

Según los cálculos del Ministerio de Salud, durante las últimas semanas ya se ha vacunado en diversos estados del país a un total de 3,5 millones de adolescentes y existen sospechas de algunos casos en que ha habido "reacciones adversas" y que incluso se investiga una muerte.

Queiroga señaló que la suspensión de la vacunación de los adolescentes no se aplica solamente para aquellos casos de jóvenes que sufran "deficiencias permanentes, comorbilidades o estén privados de libertad".

El ministro enfatizó que el país debe avanzar en la vacunación de una forma unificada y que, para que el Ministerio de Salud pueda administrar adecuadamente la distribución de antígenos a los estados, "no puede ser" que algunas regiones ignoren el plan nacional de inmunización.

La decisión generó diversas reacciones en las regiones que ya han comenzado a aplicar las vacunas a los adolescentes, aunque la gran mayoría de los estados ha dicho que la acatará.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, con unos 44 millones de habitantes y que ya ha vacunado a unos 2,4 millones de adolescentes, se manifestó en contra y aseguró que continuará con el proceso, pese a las determinaciones del Ministerio de Salud.

En una nota oficial, las autoridades de Sao Paulo consideraron que la decisión del ministerio "menosprecia el impacto de la covid en los adolescentes", que "responden por el 6,5 % de los casos".

Brasil, con cerca de 588.000 muertos y poco más de 21 millones de contagiados, es el segundo país en el mundo en número de víctimas y el tercero en casos, luego de Estados Unidos y la India.

El país tiene unos 213 millones de habitantes, de los cuales, según datos oficiales, unos 137 millones de brasileños han recibido la primera dosis y otros 73 millones tienen la pauta completa.