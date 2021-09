Borrell: todo proyecto con impacto ambiental tiene que ser evaluado por la CE

Imagen de archivo del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, incidió en que cualquier proyecto de obras públicas o de infraestructuras que tenga un impacto medioambiental tiene que ser evaluado por la Comisión Europea.

"Todo proyecto que tenga un impacto ambiental tiene que ser evaluado por la Comisión Europea, en eso es una especie de instancia supranacional", indicó Borrell en alusión a la abortada ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona.

El exministro español se pronunció así en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con varios medios de comunicación españoles, entre ellos EFE.

"Cualquier inversión en obras públicas y cualquier proyecto en infraestructuras que tenga un problema ambiental la UE tiene capacidad de decir lo que piensa al respecto y si ese proyecto es presentado, y de momento no ha sido presentado, la UE lo tendrá que evaluar", insistió.

El también vicepresidente del Ejecutivo comunitario aseguró que no tenía "ni idea" del resultado de la evaluación en ese caso en el supuesto de que se presentase para su análisis por Bruselas.

"A veces decimos que no tenemos instancias supranacionales en materia de medio ambiente, ¡vaya si las tenemos!", exclamó Borrell.

La proyectada ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el de mayor tráfico aéreo de Cataluña y el segundo de España, se ha paralizado debido fundamentalmente a la posible afectación de La Ricarda, un espacio natural.

Esa zona está ubicado en el delta del río Llobregat y cuenta además con la máxima protección ambiental que otorga la Unión Europea, ya que fue incluida en la Red Natura 2000 debido a su alto valor ecológico.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció la pasada semana la suspensión de la ampliación de El Prat al menos hasta 2026 argumentando la falta de consenso con el Govern.