Biden revisa por qué los precios de la gasolina están tan altos

(Bloomberg) -- En su más reciente intento por contrarrestar la presión inflacionaria, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su Administración está investigando los altos precios de la gasolina.

“Hay mucha evidencia de que los precios de la gasolina deberían estar bajando, pero no ha sido así”, dijo Biden el jueves. “Estamos analizando eso de cerca”.

Los precios del petróleo han subido un 50% en lo que va del año, y la demanda mundial de combustible se ha recuperado después de que el covid-19 colapsara el consumo el año pasado. Al mismo tiempo, la producción mundial de crudo es mucho menor que antes de la pandemia.

Los precios minoristas de la gasolina subieron a US$3,19 por galón el miércoles, el nivel más alto desde octubre de 2014, según datos del auto club AAA.

“También iremos tras los malintencionados y los especuladores de la pandemia en nuestra economía”, dijo Biden.

