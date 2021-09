EFE/EPA/SARAH SILBIGER / POOL

Washington, 16 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá contactos de alto nivel con Francia para limar asperezas tras el anuncio del miércoles de un pacto entre EE.UU., el Reino Unido y Australia que podría perjudicar un contrato de defensa entre París y Canberra.

Así lo informó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, donde apuntó que Francia fue informada con antelación del pacto hecho público ayer.

EE.UU., Australia y el Reino Unido dieron a conocer el miércoles un ambicioso acuerdo de defensa destinado a plantar cara a China en el Indopacífico, que incluirá el desarrollo de submarinos nucleares para los australianos.

El arreglo, llamado AUKUS por las iniciales en inglés de los tres países anglosajones, tiene como objetivo reforzar la cooperación trilateral en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.

El pacto podría resultar en la cancelación de otro acuerdo que Australia ya había alcanzado con Francia para la construcción de 12 submarinos, según el diario australiano Sydney Morning Herald.

En la rueda de prensa, Psaki fue preguntada sobre la información aparecida en el diario The New York Times de que Francia ha cancelado una gala prevista para este viernes en su embajada en Washington DC para celebrar los lazos con EE.UU.

La portavoz subrayó que el Gobierno estadounidense valora la relación y colaboración con Francia en varios ámbitos, como el económico, la lucha por la pandemia y la seguridad global

"Dejaré, por supuesto, a nuestros socios australianos que describan por qué buscaron esta nueva tecnología de EE.UU.", dijo Psaki, quien indicó que parte del problema es que Australia se había comprometido a comprar tecnología de Francia.

Psaki hizo hincapié en que EE.UU. comparte con Francia una serie de prioridades en el Indopacífico y que seguirá haciéndolo.

"No vemos estos como una división regional, vemos esto como áreas de seguridad y problemas de seguridad que queremos abordar juntos", señaló.

El diario The New York Times, que citó a funcionarios franceses en Washington, explicó que la embajada francesa en la capital estadounidense ha decidido cancelar una gala en protesta por el anuncio de Biden de ese acuerdo por el que EE.UU. ayudará a Australia a desplegar submarinos nucleares.

El evento, que iba a conmemorar el "240 aniversario de la Batalla de los Cabos", iba a celebrarse la noche del viernes en la sede de legación diplomática y en una fragata francesa en Baltimore (Maryland).

La Armada francesa se hizo con la victoria frente a los británicos en esa batalla de 1781, que fue crucial en la Guerra de Independencia de EE.UU.

En una entrevista con la emisora Franceinfo radio, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, tildó de "decisión unilateral, brutal e impredecible" y al estilo de las del expresidente de EE.UU. Donald Trump el pacto anunciado el miércoles entre Washington, Canberra y Londres.