Biden embarca a Australia y a Reino Unido en una nueva alianza estratégica

Washington, 15 Set 2021 (AFP) - Estados Unidos, ante la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico, anunció el miércoles una nueva alianza con Australia y Reino Unido para fortalecer las capacidades navales en esa zona, con una nueva flota australiana de submarinos nucleares. El anuncio, realizado en una videoconferencia por el presidente Joe Biden, el primer ministro australiano Scott Morrison y su homólogo británico Boris Johnson, seguramente enfurecerá a Francia, que ha estado negociando una venta multimillonaria de submarinos convencionales a Australia. La empresa de defensa Naval Group con sede en Francia expresó su "profunda decepción" por la noticia de la iniciativa que pareció dejar de lado el acuerdo franco-australiano.Biden dijo que los esfuerzos para permitir que Australia construya submarinos de propulsión nuclear garantizarán que tengan "las capacidades más modernas que necesitamos para maniobrar y defendernos contra amenazas en rápida evolución".Los submarinos no estarán armados con armas nucleares, solo estarán propulsados por reactores nucleares, enfatizaron los tres líderes.Aunque Biden, Morrison y Johnson no mencionaron a China al revelar la nueva alianza, denominada AUKUS, su intención era clara. "Nuestro mundo se está volviendo más complejo, especialmente aquí en nuestra región, la del Indo-Pacífico. Esto nos afecta a todos", dijo Morrison. Johnson dijo que trabajarán "mano a mano para preservar la estabilidad y la seguridad en el Indo-Pacífico". - "Algo único" - Los representantes técnicos y navales de los tres países pasarán los próximos 18 meses decidiendo cómo modernizar las capacidades de Australia, "uno de los proyectos más complejos y técnicamente exigentes del mundo, con una duración de décadas", según Johnson.Además de la flota de submarinos, un alto funcionario de la administración de Biden dijo que AUKUS combinará "cibernética, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, así como algunas capacidades submarinas". El funcionario de la administración Biden subrayó repetidamente hasta qué punto es singular la decisión, dado que Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. "Esta tecnología es extremadamente sensible", dijo el funcionario. "Vemos esto como algo único". - Sigilo e interoperabilidad - Con China construyendo su propia marina de guerra y desafiando décadas de dominio militar estadounidense en Asia, la creación de AUKUS está "destinada a enviar un mensaje de tranquilidad y determinación para mantener una fuerte postura disuasoria", dijo el responsable estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.Incluso si no portan armas nucleares, los nuevos submarinos permitirán a Australia "jugar a un nivel mucho más alto", aseguró. "Los submarinos de propulsión nuclear realmente mantienen características superiores de sigilo, velocidad, maniobrabilidad, capacidad de supervivencia y resistencia realmente sustancial", dijo el funcionario. "Van a ver una interoperabilidad mucho más profunda en nuestras marinas de guerra y nuestra infraestructura nuclear", dijo el funcionario. "Esta es una decisión fundamental", que vincula a Estados Unidos, Australia y Reino Unido por décadas, agregó. "Este es el paso estratégico más grande que Australia ha dado en generaciones". - Acuerdo francés en peligro - Biden, en un intento de aplacar a París, dijo que Francia es un "socio y aliado clave" en el Indo-Pacífico. Pero parecía haber pocas perspectivas para el acuerdo de submarinos convencionales con Francia, que tenía un valor de unos 50.000 millones de dólares australianos (31.000 millones de euros, 36.500 millones de dólares estadounidense) para Francia, y había sido respaldado personalmente por el presidente Emmanuel Macron.El Naval Group acordó construir 12 submarinos Attack Class convencionales, pero el pedido ya lleva años de retraso, está muy por encima del presupuesto y se ha enredado en la política interna australiana. En junio, Macron prometió un compromiso "total y completo" con el acuerdo. Pero un alto funcionario de defensa australiano dijo casi al mismo tiempo que Australia estaba considerando alternativas. Los funcionarios australianos dijeron entonces que el posible plan B era información clasificada, pero indicaron que el tema se había atendido más en los últimos meses e incluía submarinos y otras embarcaciones. El anuncio de AUKUS se produce cuando Australia ha estado aumentando el gasto en defensa en respuesta a la postura más asertiva de China.Morrison se encontrará con Biden nuevamente el 24 de septiembre, esta vez en persona, en la primera reunión en la Casa Blanca del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (Quad), que reúne a Estados Unidos, Japón, India y Australia.Este grupo se considera un contrapunto a la creciente influencia económica y militar de China en la región Indo-Pacífico.sms/ec/ad/yow -------------------------------------------------------------