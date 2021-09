Arantxa de Benito confiesa cómo ve a su hija Zayra y qué tipo de relación tiene con Guti

16-09-2021 La presentadora de televisión Arantxa de Benito posa en el photocall del desfile de Andrés Sardá. MADRID, 16 (CHANCE) De vuelta en España después de haber pasado varios meses en Londres y más enamorada que nunca de Miki Mejías, Zayra Gutiérrez hace caso omiso a los que le advierten que su novio es una persona celosa y controladora y disfruta de su amor intentando mantenerse alejada de la polémica que rodea cada uno de sus pasos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



Tan unida a su hija como siempre y encantada con su regreso a nuestro país y a casa, Arantxa de Benito ha asistido al desfile de Andrés Sardá en la MBFW y nos ha contado cómo está la joven, algo 'desaparecida' en las últimas semanas: "Zayra está muy bien y más que desaparecida está un poco en lo que tiene que estar". "Ha empezado el curso, está estudiando un grado superior de educación infantil y mi hijo empieza el 20 la uni así que gracias a Dios todo va sobre ruedas", confiesa feliz de que la tranquilidad haya vuelto a sus vidas después de una época un poco convulsa por los escándalos protagonizados por su hija.



"Todo está bien, ella está bien, ella está feliz con Miki. Yo los veo mucho y pasan mucho tiempo juntos y mucho tiempo en casa, o sea que de momento todo está en orden. Disfrutando de su amor que tienen 20 años y es lo que tienen que hacer", asegura, saliendo una vez más en defensa de Zayra y de su novio.



Sin ningún tipo de relación con Guti desde hace años, Aranxta evita hablar de la relación actual entre padre e hija después de una temporada algo distanciados: "Es algo que prefiero no hablar absolutamente nada del padre, ni bueno, ni malo ni regular".



Sobre quien no ha tenido problema en hablar, sin embargo, ha sido sobre su gran amigo Juan Peña, ingresado por Coronavirus. "Vaya disgusto ayer porque no tengo ni tiempo de mirar las redes y me meto en Instagram y veo que ha estado súper malito. Le he puesto un mensajito ayer por la noche, un poco tarde, y ahora lo llamaré cuando salga a ver qué tal está, pero menudo disgusto. Lo del covid parece que se va pasando, pero todavía hay gente que lo coge y depende de cómo te coja", se lamenta, pidiendo a la población que se vacune para intentar vencer a "ese maldito bicho". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!