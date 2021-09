AMP.-Somalia.- El presidente somalí anuncia que suspende los poderes del primer ministro en medio de su disputa política

Roble rechaza el decreto y pide a 'Farmajo' que no interfiera en el funcionamiento de Gobierno tras acusarlo de "violar la Constitución"



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi Mohamed, ha anunciado este jueves que suspende los poderes del primer ministro, Mohamed Husein Roble, en una nueva escalada en su disputa política en medio de la grave crisis en la que se encuentra sumido el país desde cerca de diez meses por la ausencia de elecciones.



La Presidencia de Somalia ha indicado en un comunicado que el primer ministro está actuando "en contra de la Constitución" y ha sostenido que Roble "se ha desviado del mandato del Gobierno para trabajar sobre las elecciones y la seguridad de las mismas".



Roble fue puesto al frente de un proceso de conversaciones con la oposición después de que el presidente, conocido popularmente como 'Farmajo', extendiera su mandato, expirado en febrero, ante la falta de elecciones. Estas conversaciones tienen como objetivo allanar el camino para la celebración de los comicios.



Así, la Presidencia ha recalcado que Roble "ha dado pasos que podrían llevar a una crisis política y de seguridad en el país" y ha apuntado que "está llevando a cabo un intento de violar los derechos y los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas", en un duro ataque contra el primer ministro.



Villa Somalia ha incidido además que el primer ministro "no ha consultado" con 'Farmajo' una serie de decisiones "unilaterales e inconsistentes con las leyes y la Constitución", por lo que ha defendido su decisión de suspender temporalmente los poderes de Roble.



"Mientras tanto, las agencias del Gobierno seguirán sirviendo a la población y gestionando los asuntos del Gobierno", ha dicho la Presidencia, que ha reclamado además a todos los organismos relevantes que "aceleren" sus trabajos para sacar adelante el proceso electoral.



INTENTO DE "INTERFERIR EN LA SEPARACIÓN DE PODERES"



En respuesta al decreto del presidente, Roble ha rechazado la suspensión y ha asegurado que no lo cumplirá para después pedir a 'Farmajo' que cumpla con la separación de poderes.



También ha instado al presidente a no interferir en el funcionamiento del Gobierno ni del poder judicial, informa el portal de noticias Somali Guardian, mientras que lo ha acusado de violar la Constitución tras recordarle que su mandato terminó el 8 de febrero, aunque ha permanecido en el cargo "en un intento de interferir con los poderes constitucionales del Gobierno, crear caos e inestabilidad".



En un comunicado emitido por su oficina, Roble critica que "el presidente ha pisoteado deliberadamente el artículo 99 de la Constitución que establece que el Gobierno tiene plenos poderes", así como el artículo 100, que "faculta al primer ministro para nombrar y destituir al Consejo de Ministros".



"El presidente, cuya responsabilidad era conducir al país a elecciones transparentes y democráticas, no ha cumplido con su mandato", ha asegurado Roble, que ha lamentado que 'Farmajo' haya utilizado "algunos de los organismos de seguridad y su oficina" para "frustrar las elecciones, violar el acuerdo alcanzado y socavar el poder del primer ministro".



Además, le ha acusado de "obstruir la justicia" en el caso de la trabajadora de la Inteligencia presuntamente asesinada por Al Shabaab.



En este contexto, el primer ministro ha pedido a la ciudadanía "mantener la calma y apoyar al Gobierno en la realización de las elecciones, que son la única forma de evitar una segunda vuelta".



Las últimas disputas entre 'Farmajo' y Roble giran en torno a la muerte de una trabajadora de la Inteligencia somalí y la decisión de Roble de cesar al ministro de Seguridad, aliado del mandatario, quien rechazó la decisión y la tildó de "inconstitucional".



Los candidatos opositores a la Presidencia se han mostrado muy críticos con las recientes acciones del presidente, cuyo mandato expiró en febrero, y se han posicionado a favor de los esfuerzos de Roble por lograr un acuerdo para llevar a buen puerto el proceso electoral.