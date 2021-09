AMP.- Haití.- Dimite el secretario del Consejo de Ministros de Haití y acusa a Henry de no "colaborar con la Justicia"

Josue Pierre Louis sustituirá a Lubérice en la Secretaría General del Consejo de Ministros



Henry pone a Liszt Quitel al frente del Ministerio de Justicia, cartera que ocupaba hasta ahora Rockefeller Vicent



El secretario general del Consejo de Ministros de Haití, Renald Lubérice, ha dimitido este miércoles al criticar que el primer ministro haitiano, que está siendo investigando en el marco del magnicidio del presidente, Jovenel Moise, no "colabora con a Justicia".



"No puedo permanecer en la Secretaría General del Consejo de Ministros bajo la dirección de una persona nombrada por Jovenel Moise, que ha sido acusada en su asesinato, y que no tiene intención de cooperar con la Justicia", ha indicado Lubérice en un comunicado que ha remitido al consejo y que ha compartido en su cuenta de Twitter.



Posteriormente, Henry ha nombrado por decreto al excoordinador de la Oficina de Gestión y Recursos Humanos Josue Pierre Louis como nuevo secretario general del Consejo de Ministros, según recoge el medio haitiano 'Gazette Haiti'.



En el mismo decreto, el primer ministro ha ordenado la sustitución del hasta ahora ministro de Justicia, Rockefeller Vicent, por el actual encargado de la cartera del Interior, Liszt Quitel.



El fiscal de Puerto Príncipe Bed-ford Claude pidió este martes acusar a Henry en el caso del asesinato de Moise, algo que le valió la destitución del primer ministro bajo la justificación de "faltas administrativas graves".



No obstante, la misiva en la que comunicaba la decisión estaba fechada el lunes 13 de septiembre, un día antes de que Claude prohibiera la salida de Henry del país, por lo que fuentes cercanas al primer ministro han señalado que esta medida quedaría sin efecto ya que se tomó de forma posterior a la destitución.



En el marco de la investigación, se han hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato, Joseph Félix Badio, unas conversaciones que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio.



REUNIÓN CON EL CORE GROUP



Por otro lado, Henry se ha reunido este miércoles con el Core Group, compuesto por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, así como por representantes de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Tras la cita, el grupo ha emitido un comunicado en el que ha llamado a que se "arroje luz sobre el asesinato de Moise" y que sus autores "sean buscados y llevados ante la justicia", recoge el medio haitiano 'Juno'.



Asimismo, ha saludado a los "esfuerzos realizados por el primer ministro, los actores políticos y la sociedad civil haitiana para encontrar un acuerdo consensuado que permita el restablecimiento de un Gobierno inclusivo", en referencia al reciente pacto alcanzado por Henry y decenas de organizaciones.



En este sentido, han animado "a todas las fuerzas vitales" de Haití "a emprender el camino de un diálogo constructivo, basado en los principios de la democracia, a fin de preservar la cohesión nacional y permitir que el país retome su camino hacia la estabilidad política".