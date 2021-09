AMP.- Afganistán.- Dimite la ministra de Exteriores de Países Bajos por el rechazo a su plan de salida de Afganistán

Rutte cree que la dimisión de Kaag es "terrible" y le ha pedido que se quede



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores en funciones de Países Bajos, Sigrid Kaag, ha presentado este jueves su dimisión después de que el Parlamento sacara adelante una moción de censura contra ella por su gestión en la evacuación de los ciudadanos neerlandeses de Afganistán tras la llegada al poder de los talibán.



La moción, presentada por el Partido Laborista de Países Bajos, ha salido adelante con 78 votos y 72 en contra. Kaag se marcha afirmando que "la política exterior ha sido su pasión" y que acepta las consecuencias, después de que "el Parlamento considere que el Gobierno actuó de manera irresponsable".



Durante la sesión también se ha aprobado la celebración de otra moción de censura contra la ministra de Defensa, Ak Bijleveld, quien ya ha avanzado que permanecerá en el cargo independientemente del resultado, informa el portal de noticias NL Times.



Si bien Kaag, quien lidera a los liberales de Demócratas 66, asegura no querer pronunciarse ante la decisión de Bijleveld --compañero de filas del primer ministro, Mark Rutte--, pues "cada uno tomas sus propias decisiones", sostiene que para ella, en democracia, si un ministro es reprobado, "debería irse".



Por su parte, Rutte ha tildado la dimisión como algo "terrible" aunque ha reconocido su "respeto" por la decisión pese a que le ha pedido a Kaag que se quede en el Ministerio, recoge el diario local 'De Telegraaf'.



"Creo que es malo porque la cooperación entre nosotros en el gabinete fue muy agradable", ha apuntado el primer ministro neerlandés, quien ha añadido que la marcha de Kaag es "una gran pérdida para Holanda".



Respecto a la decisión de Bijleveld de no abandonar su cargo más allá del resultado de la moción de censura contra su persona, Rutte ha manifestado entender esta postura pues está amparada "bajo la ley constitucional".



Las críticas contra Kaag aumentaron después de que el diario local 'Volkskrant' revelará que el Gobierno ignoró durante meses las solicitudes de evacuar de manera urgente a su personal de la Embajada de Países Bajos en Kabul, así como a sus familiares y a algunos de los ciudadanos afganos que colaboraron con ellos.



Kaag se encontraba en funciones al frente de la cartera de Exteriores desde mayo, debido a que todavía no se ha formado un nuevo gobierno de coalición desde las parlamentarias de marzo.