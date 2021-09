Warner prepara una nueva versión de la película "El Guardaespaldas"

LOS ÁNGELES, EEUU, 15 sep (Reuters) - "El Guardaespaldas", la película de 1992 que lanzó la carrera de la fallecida actriz Whitney Houston y que incluía su canción más famosa, va a tener una nueva versión.

El estudio cinematográfico de Hollywood Warner Bros informó el miércoles que está trabajando en una revisión de la historia de suspenso romántica con un guión escrito por el dramaturgo estadounidense Matthew Lopez.

Lopez es el dramaturgo detrás de la galardonada "The Inheritance", un drama en dos partes sobre los hombres homosexuales en Nueva York una generación después de la epidemia de SIDA de la década de 1980, que se estrenó en Broadway en 2019.

No se ofrecieron detalles sobre el reparto, la trama o una posible fecha de estreno, pero Warner Bros dijo que Lawrence Kasdan, el escritor y productor de la película de 1992, participará de la producción de la nueva versión.

Houston debutó en el cine en "El Guardaespaldas", interpretando a una cantante que es protegida de un acosador desconocido por un antiguo agente del servicio secreto, interpretado por Kevin Costner.

A pesar de que fue muy criticada en su momento, se convirtió en la segunda película más taquillera del mundo en 1992, y la interpretación de Houston de la balada de Dolly Parton "I Will Always Love You" se convirtió en un clásico.

Houston se ahogó en la bañera de un hotel de Beverly Hills en 2012 tras un largo historial de adicción a las drogas. Tenía 48 años.

"El Guardaespaldas" se suma a una serie de películas de Hollywood que han sido reinterpretadas. Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron en 2018 un remake de "Ha nacido una estrella", y las nuevas versiones del clásico de ciencia ficción "Dune" y del musical "West Side Story" se estrenarán a finales de este año. (Reporte de Jill Serjeant, Editado en español por Javier López de Lérida)