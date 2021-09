Von der Leyen llama a EEUU a incrementar su ayuda climática a los países pobres

EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Estrasburgo (Francia), 15 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la UE destinará 4.000 millones de euros adicionales para financiar la lucha climática de los países pobres y llamó "a los Estados Unidos y otros socios" a seguir el mismo camino.

"La UE destinará 4.000 millones adicionales para finanzas clima hasta 2027", dijo Von der Leyen en su discurso de apertura del debate del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, donde pidió a EE.UU. y al resto de economías desarrolladas "levantarse también".

Von der Leyen, que también avanzó que la UE doblará su ayuda a la biodiversidad en países con bajos ingresos, señaló que la comunidad internacional tiene un "deber con los países menos desarrollados y más vulnerables".

La presidenta de la Comisión recordó que el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático previó que los países ricos financiaran con 100.000 millones al año hasta 2026 las políticas climáticas de los más pobres.

La UE aporta 25.000 millones anuales pero "otros aún no" y es necesario "cerrar esa brecha", dijo Von der Leyen con la vista puesta en la cumbre climática COP26 de Glasgow (Reino Unido) del próximo noviembre, concebida para hacer balance tras París y evaluar las políticas concretas desplegadas por la comunidad internacional.

"La COP26 de Glasgow será el momento de la verdad", la cita donde habrá que aportar "planes concretos" porque sólo "los compromisos para 2030 no reducirán el cambio climático".

Von der Leyen recordó que la UE está ahora iniciando el camino legislativo para reducir sus emisiones en un 55 % en 2030 respecto a 1990 como punto intermedio para descarbonizar su economía en 2050.

"Tiene que ser una transición justa", dijo Von der Leyen, que llamó a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a respaldar el fondo social que la Comisión quiere crear para mitigar los costes de la lucha climática para los 34 millones de europeos en riesgo de exclusión.

El cambio climático "es malo, pero podemos arreglarlo", agregó la conservadora germana, quien subrayó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) "no deja dudas" sobre que "el cambio climático es sólo de origen humano".

Agregó sobre sus efectos que "si no creemos a nuestros propios ojos" tras los fenómenos extremos como inundaciones e incendios, "sólo tenemos que seguir la ciencia". EFE