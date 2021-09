Venezuela denuncia ante el secretario de la OPEP que está bajo asedio de EE.UU.

El vicepresidente y ministro del Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Foto de archivo. EFE/ Raúl Martínez

Caracas, 15 sep (EFE).- El vicepresidente y ministro del Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, dijo este miércoles, tras reunirse con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, en Caracas que su país está bajo "el implacable asedio" de EE.UU., que aspira a "apropiarse" de sus reservas de crudo.

"Me permito denunciar en esta excepcional y trascendental ocasión que, no obstante a los esfuerzos gigantescos que ha realizado la OPEP para procurar la estabilidad del mercado petrolero mundial, Venezuela sigue sometida a un régimen ilegal e implacable asedio por parte del imperialismo norteamericano y sus gobiernos aliados", dijo El Aissami en una comparecencia junto a Barkindo.

El objetivo, siempre según el ministro, es el de apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas "como ha quedado evidenciado en las medidas coercitivas unilaterales", nombre con el que se refieren a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Esas medidas han afectado a "la producción, refinado y exportación de crudo venezolano desde hace varios años".

"Resulta imperativo y urgente resaltar la necesidad de adopción de mecanismos que permitan hacer frente a agresiones habitualmente dirigidas por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país y socios en el mundo", aseveró.

Recordó una declaración de Barkindo de 2019, cuando consideró que las sanciones son "distorsiones para el funcionamiento eficiente del mercado" petrolero.

Por su parte, el secretario general de la OPEP destacó que lo vivido en 2020, "a raíz de la pandemia de la covid-19, no tiene precedentes".

Sin embargo, subrayó que, gracias a la coherencia, compromiso y a cohesión de la organización, pudieron "sobrevivir a esta crisis" y "superarla con creces".

Se basó "en todas las estadísticas e información" que -aseguró- tienen en su poder, para decir que la coyuntura derivada de la pandemia ha quedado atrás y "los mejores días están por venir".

También mostró sus pronósticos de que, hasta 2045, se incrementará en un 28 % el consumo de las energías producidas por gas y petróleo, por lo que "seguirán dominando" para la humanidad.

Por tanto, Barkindo consideró que la transición energética "debe tomar en cuenta este crecimiento" y pidió que las políticas orientadas hacia ello tengan en consideran "medidas apropiadas" y que haya "buenas políticas por parte de las empresas y las tecnologías apropiadas para este fin".

Finalmente, reclamó que se tenga en cuenta la pobreza energética, para lo que, a su juicio, es necesario considerar que las reservas petrolíferas de Venezuela le pertenecen "al mundo entero".

"Los países en desarrollo, especialmente África, deberían tener acceso a estos recursos para enfrentar el cambio climático y superar la pobreza energética", concluyó el nigeriano.