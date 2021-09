UE.- La producción industrial de la eurozona repunta al 1,5% en julio

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La producción industrial de la zona euro repuntó en julio hasta un incremento del 1,5% respecto del mes anterior, cuando se había contraído un 0,1%, aunque en comparación con el mismo mes de 2020 creció un 7,7%, 2,4 puntos menos, según ha informado Eurostat este miércoles.



En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción industrial registró en julio un incremento del 1,4% mensual, tras observar un crecimiento plano en junio. En comparación con julio de 2020 ha crecido un 8,3%, 2,3 puntos menos.



En términos mensuales, la producción de energía fue la única que se contrajo (un 0,6% menos). En cambio, los bienes de consumo no duraderos crecieron un 3,5%, la producción de bienes de capital se elevó un 2,7%, la de bienes de consumo duraderos, un 0,6%; y la de bienes intermedios, un 0,4%.



En el caso de la UE, la producción de bienes de consumo duraderos se contrajo un 0,2%, al tiempo que la de energía registró un crecimiento plano. Los bienes de consumo no duraderos avanzaron un 2,8%, seguidos de los bienes de capital (+2,4%) y de los bienes intermedios (+0,5%).



Entre los países cuyos datos estaban disponibles, los mayores incrementos mensuales se dieron en Irlanda (+7,8%), Bélgica (+5%) y Portugal (+3,5%). De su lado, los descensos más intensos se dieron en Lituania (-2%), Eslovenia (-1,8%) y Croacia (-1,6%).



En comparación con julio de 2020, en la zona euro la producción de bienes intermedios creció un 11,2%, mientras que la de bienes de consumo no duraderos avanzó un 10,1% y la de los duraderos se situó en el 9,8%. La producción de bienes de capital creció un 5,9% y la de energía, un 1%.



En el conjunto de la UE, la producción de bienes intermedios se elevó un 11,8%, seguida de la de bienes no duraderos (+9,4%), bienes duraderos (+8,9%), bienes de capital (+6,3%) y energía (+2,7%).



El mayor incremento de la producción industrial en términos interanuales fue en Bélgica (+26,4%), seguida de Irlanda (+19,2%) y Lituania (+15%). El único descenso se contabilizó en Portugal (-0,1%).



En el caso de España, la producción industrial creció un 0,3% en términos mensuales, el mismo incremento que en junio, mientras que en comparación con un año antes el alza fue del 3,2%.