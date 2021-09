UE.- La Eurocámara aprueba el fondo de reserva del Brexit, del que España recibirá 272 millones

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde al fondo de reserva del Brexit, que busca ayudar a los sectores y regiones más afectados por la salida de Londres del bloque comunitario y del que España recibirá unos 272 millones de euros durante hasta 2025.



En concreto, los eurodiputados han respaldado con 652 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones el acuerdo alcanzado con los gobiernos del bloque para crear esta partida presupuestaria de 5.000 millones de euros (a precios de 2018).



El fondo de reserva debe ser aprobado a finales de mes por los Estados miembros y después será publicado en el Diario Oficial de la UE. Los primeros desembolsos no tendrán lugar hasta que entre en vigor la normativa.



El pacto entre la Eurocámara y los países del bloque contempla que los recursos de la reserva se podrán utilizar para cubrir gastos aprobados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, un año más que lo que estipulaba la propuesta original de la Comisión Europea.



Las dos instituciones con poderes legislativos también pactaron que 1.600 millones de euros serán distribuidos entre los Estados miembros este año, 3.400 millones serán repartidos en tres pagos entre 2022 y 2023 y los 1.000 millones restantes llegarán a las capitales en 2025.



El reparto de los fondos entre los socios comunitarios se ha hecho teniendo en cuenta tres factores: la relación comercial con Reino Unido, la importancia del sector pesquero de cada país en aguas británicas y la población que vive en zonas marítimas fronterizas con Reino Unido.



De esta forma, a España le corresponden 272, 4 millones de euros en total (249 millones a precios de 2018), de los cuales 3,9 millones provienen del criterio específico basado en las capturas pesqueras en aguas británicas.



Los socios europeos más beneficiados serán Irlanda (con alrededor de 1.000 millones de euros), seguido de Países Bajos (810 millones), Francia (670 millones), Alemania (590 millones) y Bélgica (350 millones).



EL PP VOTA EN CONTRA



En un comunicado, la delegación del PP en el Parlamento Europeo ha anunciado su voto en contra en este asunto por entender que los criterios para el reparto de la reserva consignada a la pesca son "inadecuados".



"España, que cuenta con la flota más grande de la UE, recibirá tan solo el 0,6% de los fondos asignados por razón de la pesca", ha lamentado el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, quien ha criticado que a la hora de distribuir el dinero "no se ha tenido en cuenta que la cuota de bacalao de Svalbard para la UE se ha recordado mucho debido al Brexit y ello perjudica particularmente" a los buques españoles.



El eurodiputado 'popular' también ha criticado que la normativa definitiva también ignora otras demandas que había pedido la Eurocámara a los gobiernos, como una extensión de la vigencia de la reserva hasta al menos julio de 2026 y que se hiciese uso de los fondos no gastados del anterior Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).