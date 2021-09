UE.- El CDR recuerda a Von der Leyen que la recuperación "fracasará" si no se implica a las regiones y entidades locales

24-06-2021 El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos de Madrid, a 24 de junio de 2021, en Madrid (España). Durante la visita el presidente del Comité Europeo de las Regiones, recibirá un premio por el papel esencial del CDR dentro de las instituciones de la UE y también con las regiones y ciudades intercambiando experiencias durante la pandemia, y reunión con el Presidente de la Comunidad de Madrid para intercambiar opiniones sobre las medidas Covid-19 y la recuperación económica en Europa. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, ha recordado este miércoles que "no implicar lo suficiente" a las regiones y las entidades locales en "el diseño y la aplicación" de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia es una "amenaza para la recuperación de Europa".



Así se ha pronunciado Tzitzikostas tras el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Debate sobre el Estado de la UE celebrado este miércoles en el pleno del Parlamento europeo en Estrasburgo (Francia).



El líder del CDR ha señalado que los agentes locales son "los responsables de la aplicación del 70 por ciento" de las leyes de la Unión Europea, por lo que el 'Green Deal' "sólo se hará realidad si se produce a nivel local y regional". "Si no es así, fracasará", ha avisado Tzitzikostas, que apunta que la Conferencia sobre el Futuro de Europa "corre el riesgo" de convertirse en "un concurso de belleza entre las instituciones de Bruselas si no llega a todas las comunidades locales de Europa".



"La pandemia y las recientes inundaciones e incendios han golpeado las vidas de nuestras comunidades y fueron los líderes locales y regionales de Europa quienes estuvieron en primera línea, trabajando con los servicios públicos y de emergencia para salvar vidas y nuestras economías", ha recordado el presidente del CDR.



En este contexto, ha explicado que Europa no puede ser "un proyecto abstracto, de arriba a abajo" y debe "crear una verdadera asociación con quienes son los cimientos" de la "Casa Europea de la Democracia": los presidentes, gobernadores, alcaldes y concejales elegidos a nivel regional y local. "Es una verdad que no puede ignorarse si queremos construir juntos un futuro más próspero, justo y resistente para nuestros pueblos", ha indicado.



Tzitzikostas ha asegurado que el discurso de Von der Leyen ha ilustrado "con acierto el fortalecimiento de la solidaridad de la Unión Europea y su capacidad para responder a la pandemia". Así, ha reconocido "el increíble esfuerzo compartido por los gobiernos, la industria y los servicios públicos para suministrar vacunas a todas las regiones y ciudades".



Al hilo, el CDR ha subrayado que apoya "plenamente" las prioridades de la Unión Europea, "con un presupuesto y un plan de recuperación de proporciones sin precedentes". "Ahora tenemos que invertir juntos para garantizar una recuperación juntos, al tiempo que aceleramos las transiciones ecológica y digital", ha asegurado.



No obstante, Tzitzikostas ha lamentado que el discurso "ha sido una oportunidad perdida para reconocer el papel imperativo de los actores de base y ofrecer una nueva visión de la gobernanza que haga a la UE más eficaz y cercana a los ciudadanos".



"No alcanzaremos estos objetivos compartidos adoptando un enfoque descendente. La UE debe responder a las necesidades reales de las personas en los lugares donde viven y trabajan. Sólo aplicando un enfoque ascendente Europa podrá tener éxito y reconstruir el apoyo de los ciudadanos", ha recalcado.