Tardelli denuncia agresiones y amenazas tras derrota del Santos de Brasil

El veterano delantero brasileño Diego Tardelli denunció este miércoles que hinchas del Santos le agredieron y amenazaron de muerte, luego de que el equipo paulista fuera eliminado en cuartos de final de la Copa do Brasil la noche del martes.

"Lo que quiero contar es una escena de terror por la que acabé de pasar, por la que nunca había pasado en mi vida y que jamás pensé que fuera a experimentar", dijo el atacante, de 36 años, en una serie de historias publicadas en su cuenta en Instagram.

El jugador narró que fue cerrado por "dos o tres carros" al parar en un semáforo cuando se dirigía al hotel donde se hospeda en Santos, tras disputar el partido que el Peixe perdió en casa 1-0 con Athletico Paranaense y que supuso su debut con los albinegros.

Entonces "alrededor de diez personas" empezaron a atacar el vehículo y a lanzarle amenazas de muerte.

"No tenía para dónde correr. Empezaron a romper mi carro, patearlo, destruirlo. Decían que yo iba a morir, aquella tortura que ellos hacen cuando las cosas no van bien. Eso me dejó extremadamente triste (...) eso no tiene más cabida en el fútbol", afirmó.

El exjugador del Real Betis de España y del PSV Eindhoven de Holanda explicó que "por suerte" se encontró con un policía que lo escoltó al hotel.

En un comunicado, el Peixe rechazó lo ocurrido con Tardelli y "otros miembros del elenco", a quienes no identificó y que también recibieron "amenazas, persecuciones, emboscadas y actos de depredación".

"El Santos FC repudia vehementemente la actitud de vándalos disfrazados de hinchas y destaca que dará todo el apoyo para que se adopten medidas legales para el reconocimiento y sanción de los agresores", sostuvo.

El Santos, el equipo donde Pelé jugó buena parte de su carrera, ha tenido una temporada tormentosa en medio de una crisis financiera.

Fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, marcha en la decimotercera posición del Brasileirao y ha tenido cuatro entrenadores este año.

El técnico argentino Ariel Holan renunció al cargo en abril, dos meses después de asumir, en medio de una crisis de resultados y alegando presiones de los aficionados, que protestaron afuera de su casa.

raa/app/cl