Sean Smith está convencido de que su momento llegará "poco a poco”

El jugador del Lenovo Tenerife Sean Smith ha comparecido ante la prensa en las instalaciones del Santiago Martín.EFE/Miguel Barreto

La Laguna (Tenerife), 15 sep (EFE).- El jugador Sean Smith llegó al Lenovo Tenerife este verano procedente de la LEB Oro con la intención de dar el salto a la máxima categoría y hacerse un hueco en la rotación del combinado aurinegro, algo que conseguirá “poco a poco”.

Así lo ha explicado el ala-pívot en una rueda de prensa celebrada en el pabellón de Deportes Santiago Martín, en la que se ha mostrado comprensivo por no haber disputado minutos en la semifinal de la Supercopa del pasado fin de semana.

“El Canarias terminó en tercera posición el año pasado, no voy a venir y jugar muchos minutos; Wiltjer y Sulejmanovic están por delante, tienen más experiencia y confianza”, ha señalado.

Smith ha comentado que hay una “pequeña diferencia” entre la LEB Oro y la Liga Endesa, y ha añadido que el cambio no es fácil pero que su adaptación está siendo más positiva de lo que pensaba.

“La ACB es la mejor liga de Europa, la segunda mejor del mundo, en Liga de Campeones el nivel puede ser más bajo pero estoy listo para cualquier momento, me llamen cuando me llamen, intentaré demostrar que puedo ayudar al equipo”, ha apuntado.

Desde la posición de cuatro, Smith aportará “versatilidad, defensa y energía”, así como amoldarse por completo al estilo de juego del equipo, dado que le encanta.

“Juegan muy rápido, comparten mucho el balón, buscan tiros liberados y veo mucha confianza del entrenador en cada jugador, estoy aprovechando mucho cada sesión”, ha dicho.

El próximo rival del Lenovo Tenerife es el recién ascendido Breogán y, por su andadura en LEB Oro, Smith ha considerado que se trata de un equipo “difícil” que cuenta con una “afición muy intensa que se hace notar desde el primer minuto”.

“Para ellos es una motivación volver a ACB y jugar contra uno de los de arriba, no hay que ir a ningún campo confiados”, ha afirmado.