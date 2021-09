Sánchez promete defender el interés general tras críticas por la luz y Casado le acusa de liderar Gobierno "fallido"

15-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). En esta sesión, la primera del nuevo curso político, el Gobierno deberá responder a la pregunta del PP sobre la subida del recibo de la luz, y sobre qué planes tiene para reducirlo. Un importe que ha ido marcando nuevos récords y que este mismo miércoles marca un máximo histórico con 172,78 euros megavatio hora (MWh). Asimismo, el Ejecutivo será cuestionado sobre las razones que le han motivado para suspender la inversión de 1.700 millones de euros para el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat-Josep Tarradellas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El líder del PP censura que se siente a "negociar un referéndum con los que jalean a los terroristas" de los CDR: "¡Menudo reencuentro!"



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles en el Pleno del Congreso que su Gobierno siempre va a defender el interés general por encima de "cualquier presión o interés particular", tras las críticas recibidas por sus medidas para abaratar el precio de la luz. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, le ha acusado de liderar un Gobierno "fallido" y haberse convertido en el "primer problema" de España.



En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras las vacaciones de verano, Casado ha recordado cuando Sánchez pedía dimisiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando la luz subía un 8% y le ha preguntado por qué ahora no dimite él "cuando sube un 200%".



En este punto, le ha emplazado a "resolver ya la crisis social y económica de España", dando soluciones a los "problemas de los españoles, en vez de agravarlos". "Ya no queda nada de usted, ha traicionado todas sus promesas", le ha espetado.



SÁNCHEZ: "LO JUSTO ES QUE TODOS ARRIMEMOS EL HOMBRO"



En su respuesta, Sánchez ha criticado que la oposición sostenga que sus medidas contra la subida del precio de la luz son "confiscatorias" y ha recalcado que se trata de que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas tras la elevación de los precios mayoristas en el mercado energético internacional los reviertan en beneficio de los ciudadanos.



"Eso es justo, porque lo justo es que arrimemos todos el hombro. Y el Gobierno va a defender siempre en la crisis de la factura de la luz el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular", ha apostillado, para dejar claro que esa será su hoja de ruta "por encima de cualquier interés y presión particular".



Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha replicado entonces que Pedro Sánchez está "en su palacio" y "no sabe" lo que le pasa a los autónomos y los hogares ante la subida del precio de la luz.



CASADO DICE QUE SÁNCHEZ ES EL PRIMER PROBLEMA DE ESPAÑA



Durante este primer rifirrafe parlamentario del nuevo curso político, Casado ha dado la bienvenida a Sánchez al Parlamento después de "80 días sin dar la cara". "Su cesarismo y desprecio a la oposición llega a tal extremo que hasta tenemos que darle las gracias porque se vacunen los que no le votamos", ha afirmado.



Tras acusarle de "escurrir el bulto en los peores momentos", ha criticado que Sánchez haya "presumido de gestión", "olvidando y ocultando que ya hay 120.000 fallecidos por la pandemia y que hasta el Tribunal Constitucional ha tumbado sus medidas". A su entender, ha "fracasado" en su gestión de la pandemia del coronavirus.



Además, el líder del PP ha señalado que prometió cuatro objetivos en su investidura pero ha "fallado" en todos ellos: acabar con el paro cuando "lo ha disparado a cinco millones"; impulsar un escudo social que ha "electrocutado con la factura de la luz"; defender la libertad frente a "intromisiones del Gobierno" cuando las "ha degradado"; y "cohesionar" Cataluña, pero ha indultado "a los golpistas en contra del Tribunal Supremo".



En este punto, Casado ha censurado que el presidente del Gobierno se siente este miércoles en Barcelona a "negociar un referéndum con los que jalean a los terroristas que quieren atentar contra el Partido Popular y a los radicales que incendian Barcelona una vez más". "¡Menudo reencuentro!", ha exclamado.



Tras asegurar que Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno "fallido", ha subrayado que el que "sobra" es él mismo. "Es usted el presidente del Gobierno más radical de Europa y de la historia democrática de España. Y lo peor es que es incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España es usted", ha proclamado.



En su respuesta, el presidente del Gobierno ha echado en cara a Casado que no vaya a "arrimar el hombro" en esta legislatura y haya vuelto en el nuevo curso político con la "crispación", empleando un tono "acelerado" en su pregunta de control.



Además, Sánchez ha subrayado que el Gobierno "lidera la vacunación" y va a ocurrir lo mismo con la recuperación económica, al tiempo que ha sacado pecho de su gestión en la evacuación de Afganistán. También ha criticado que Casado viaje fuera y no hable bien de España. "Le pido que hable bien de su país porque eso es hablar incluso bien de usted", ha demandado.



CRUCE DE REPROCHES POR EL CGPJ



Por otra parte, Casado ha indicado que a Sánchez le debería dar "vergüenza" que las cuatro asociaciones judiciales tengan que ir a Europa a denunciar que el Gobierno "impide que los jueces elijan a los jueces". "Aquí el único que bloquea es usted", ha dicho al presidente del Gobierno.



Sánchez ha terminado su intervención pidiendo una vez más Casado que "cumpla con la Constitución y con la legalidad democrática" para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva casi tres años caducado.