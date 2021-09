R.Unido.- El Tribunal Superior de Londres acepta notificar al príncipe Andrés sobre la denuncia de agresión sexual

LONDRES, 15 (DPA/EP)



El Tribunal Superior de Londres ha aceptado la petición de la defensa de Virgina Giuffre, la mujer que ha demandado al duque de York por agresión sexual, de notificar formalmente al príncipe Andrés sobre el procedimiento civil iniciado en Estados Unidos, después de haberla rechazado en un primer momento por un tecnicismo.



La primera audiencia previa al juicio se celebró este lunes en Nueva York, y en ella tuvo una importancia significativa la notificación en cuestión. El abogado del príncipe aseguró que su equipo legal tenía "preocupaciones significativas" sobre la demanda, además de indicar que el duque no ha sido notificado oficialmente sobre el caso civil.



Algo que el representante de la demandante, David Boies, contrarrestó asegurando que la demanda había sido "entregada en la última dirección conocida del demandado", y añadió que los documentos también habían sido enviados por Correos. No obstante, el equipo legal de Giuffre ya había hecho un intento de que se notificara por otra vía al duque, en concreto a través del Tribunal Superior de Londres.



En este sentido, en virtud del Convenio de La Haya sobre notificaciones --un tratado que regula las solicitudes de pruebas entre países en asuntos civiles o comerciales--, el equipo jurídico de Giuffre había pedido al tribunal que notifique formalmente al segundo hijo de la reina Isabel II sobre la acción civil.



No obstante, el tribunal descartó la solicitud en un primer momento. Finalmente la ha aceptado ya que los abogados de la acusación "han proporcionado más información".



Giuffre ha demandado al hijo de la reina por una supuesta agresión sexual cuando cuando tenía 17 años. Según Giuffre, fue víctima de trata por parte de Jeffrey Epstein --antiguo amigo del príncipe y delincuente sexual convicto-- para mantener relaciones sexuales con el duque, algo que este ha negado con vehemencia..