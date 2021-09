Peso chileno sube con tono ‘hawkish’ del banco central: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas registraban leves variaciones, manteniendo el sentimiento negativo observado en los mercados de valores después de que los datos de la actividad de China no cumplieran con las expectativas. El banco central de Chile, por su parte, reforzó su mensaje “hawkish” en las minutas de su última reunión, apuntando a alzas de “50 y 75 puntos bases por varias sesiones”.

El peso chileno se apreciaba levemente. El tono “hawkish” de los miembros del banco central podría terminar atrayendo a más alcistas que apuestan a que la moneda podría subir y probar una vez más los 770 por dólar. El Banco Central de Chile dijo que necesita aumentar rápidamente las tasas de interés ante las mayores presiones inflacionarias y una recuperación económica más dinámica.

La sorpresiva alza de 75 puntos base en la última reunión de política monetaria provocó un ajuste importante de la curva de swap peso-cámara. Los operadores empujaban las tasas ligeramente a la baja el miércoles.

Los decepcionantes datos de producción industrial y ventas minoristas de China no lograron afectar a los mercados de productos básicos.

El peso colombiano, en tanto, no se beneficiaba de las alzas de los precios del crudo, ya que los operadores siguen prefiriendo divisas con un “carry trade” más atractivo ajustado por la volatilidad.

Las cifras de producción manufacturera y ventas minoristas de julio en Colombia, que se publican el miércoles, podrían dar a los funcionarios nuevas pistas sobre cuánto estímulo se debe sacar de la economía cuando se reúnan el 30 de septiembre. Un aumento de más de 25 puntos base no sería una sorpresa considerando los fuertes ciclos de ajuste en otros países latinoamericanos.

Perú también dará a conocer el miércoles los datos de actividad económica y la tasa de desempleo de Lima de agosto. La liquidez del mercado de divisas local ha sido tan baja que es probable que las reacciones a los datos sean leves o nulas.

