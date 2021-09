Nicky Jam compra una lujosa vivienda en edificio de Miami diseñado por Zaha Hadid

Fotografía cedida por Prestige Realty Group donde se muestra el edificio One Thousand Museum, único edificio diseñado en Miami por la famosa arquitecta angloiraquí Zaha Hadid, donde el cantante Nicky Jam compró por 6 millones de dólares un lujoso apartamento. EFE/Prestige Realty Group

Miami, 14 sep (EFE).- El cantante Nicky Jam compró por 6 millones de dólares un lujoso apartamento en el único edificio diseñado en Miami por la famosa arquitecta angloiraquí Zaha Hadid y en el que viven otros famosos como el exfutbolista británico David Beckham.

Se trata de una residencia de 4.600 pies cuadrados, que cuenta con 5 dormitorios y 5 baños, en el elegante One Thousand Museum, informó este martes Prestige Realty Group, la inmobiliaria a cargo de la adquisición.

Diseñado por la fallecida arquitecta, One Thousand Museum es un rascacielos ultramoderno en el centro de Miami que se completó a principios de 2020 y que posee un helipuerto privado en la azotea.

La nueva residencia del reguetonero, de padre puertorriqueño y madre dominicana, cuenta con armarios de diseño italiano e infraestructura de automatización doméstica de última generación.

Situado en el bulevar Biscayne, frente a un parque con vistas a la bahía de igual nombre, el edificio fue el elegido por el intérprete, que prepara su primera gira para 2022 después del encierro por la pandemia.

Zaha Hadid fue la primera mujer que ganó el Premio Pritzker, el de mayor prestigio de la arquitectura, y murió de un ataque al corazón en Miami en 2016, cuando estaba en construcción el edificio.

"El centro de Miami se ha convertido en un epicentro del entretenimiento, la gastronomía y la vida nocturna, con impresionantes torres residenciales como One Thousand Museum, que marcan la pauta de la vida de lujo en la zona", dijo Tony Rodríguez-Tellaheche, propietario de Prestige Realty Group.

"Compradores de todo el mundo siguen mirando a Miami, y en concreto al centro de la ciudad, como un lugar ideal para trasladarse, ya que la zona ofrece una sensación de ciudad grande y transitable con una conexión global", agregó Rodríguez-Tellaheche en un comunicado.