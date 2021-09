Masivo acto de central sindical de Uruguay contra gobierno de Lacalle Pou

Actualiza tras acto masivo, agrega declaraciones de Lacalle Pou y de presidente de central obrera ///Montevideo, 15 Set 2021 (AFP) - Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Montevideo, en una jornada de paro general convocado por la central de trabajadores de Uruguay en reclamo de empleo y mejores salarios, entre otros puntos de una vasta plataforma que apunta contra el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou."Vamos a tener que pedir agrandar Avenida Libertador, porque nos quedó chica. Acá está el pueblo", dijo desde un estrado el secretario general de la central obrera PIT-CNT, Marcelo Abdala, a los miles que colmaron varias cuadras de esa arteria céntrica que desemboca en el Palacio Legislativo, casa del Parlamento uruguayo.En una larga lista de reivindicaciones, la PIT-CNT demanda empleo y mejores salarios, en medio de una caída del poder adquisitivo de los uruguayos.Los sindicatos además rechazan el aumento de las tarifas públicas y proclama la soberanía del Puerto de Montevideo, luego de que el gobierno extendiera por 50 años la concesión a una empresa belga para operar en la terminal de contenedores.También llaman a derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), hoja de ruta del gobierno muy cuestionada por el opositor Frente Amplio (FA, izquierda) y sobre la cual se impulsa un referéndum.Consultado sobre la medida, el presidente Lacalle Pou opinó que se trata de "un paro claramente político", en particular porque se planta "contra la LUC"."Es un paro político, contra el gobierno", insistió este miércoles en rueda de prensa durante una recorrida por la exposición agroindustrial Expo Prado.El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el mandatario "tiene razón" y agregó: "Es un paro político, como fueron todos los paros en la historia del movimiento sindical".No obstante, Pereira aseguró que no es un paro partidario. "Hoy paran trabajadores de toda la colectividad (...). Nos une defender el trabajo". A media tarde, la central todavía no había brindado porcentajes de acatamiento a la huelga general. Sectores como salud y educación suspendieron la mayoría de sus actividades, en tanto las compañías de transporte adhirieron pero no pararon para facilitar la movilidad de los manifestantes. El movimiento comercial en Montevideo era prácticamente el habitual. - Pérdida del poder adquisitivo - Se trata del tercer paro general del PIT-CNT, que aglutina a casi la totalidad de los sindicatos de trabajadores uruguayos, desde que el 1 de marzo de 2020 asumió Lacalle Pou, quien llegó al poder de la mano de una coalición de cinco partidos liderada por el centroderechista Partido Nacional (PN).La central obrera apunta contra el gobierno, aduciendo una caída del salario real, aumento de la pobreza y pérdida de empleo. "El paro no es 'porque sí'. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo, hay una cantidad importante de personas en seguro de paro, los salarios cayeron 18 jornales en un año, o sea, la gente trabaja lo mismo pero cobra 18 días menos de trabajo", aseguró.Del otro lado, Lacalle Pou afirmó que cuando asumió había "más de 47.000 uruguayos en seguro de paro". "La pandemia lo llevo a cien y largos. Hoy estamos con 38.000 uruguayos en seguro de paro, menos que cuando asumimos, pandemia mediante", argumentó. El desempleo en Uruguay se ubicó en 9,4% en junio, de acuerdo al último reporte del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra es similar a junio de 2019 (9,7%), previo a la pandemia de covid-19. No obstante, según datos del INE, el Índice Medio de Salarios subió 5,83% en los 12 meses cerrados en julio, período en el que la inflación acumuló un incremento de 7,3%, por lo que los trabajadores tuvieron una pérdida del poder adquisitivo de 1,47 puntos porcentuales en ese lapso.Pero el 56% de los uruguayos aprueba la gestión de Lacalle Pou, según una encuesta de la consultora Cifra difundida la semana pasada. Aunque el guarismo implica una disminución de 10 puntos en el último año, el porcentaje sigue siendo alto, en particular debido al exitoso manejo de la pandemia sanitaria. gv/rsr -------------------------------------------------------------