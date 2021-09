Mar Torres, 'vuelta al cole' marcada por su reconciliación con Froilán

15-09-2021 Mar Torres ha comenzado este miércoles las clases EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Si hace dos días veíamos a Froilán de Marichalar retomando sus clases en la prestigiosa Universidad 'CIS The College For International Studies' tras un verano marcado por la polémica, este miércoles ha sido Mar Torres quien ha comenzado el curso 'escolar', marcado por su posible reconciliación con el hijo de la Infanta Elena.



Fue a principios de agosto cuando la revista 'Semana' dio la noticia en exclusiva. Después de un año separados, Froilán y la influencer habrían dado el paso de retomar su relación, intentando mantener esta reconciliación sorpresa en la más absoluta intimidad. Muy ilusionada, la joven pareja se habría dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y habrían decidido darse una segunda oportunidad sobre la que, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado.



El sobrino del Rey Felipe VI y la heredera de 'El Pozo' se conocieron en un internado en Sigüenza cuando tenían tan solo 16 años y comenzaron un noviazgo que, cada vez más mediático, duró 6 años en los que las idas y venidas fueron constantes. Finalmente, la pareja decidía romper su relación a principios de 2020 coincidiendo con la marcha de Froilán a Londres para hacer unas prácticas, pero nunca dejaron de ser amigos y era habitual verlos compartiendo confidencias a las puertas de la universidad en la que ambos estudian.



Ahora, inmersos en rumores de una reconciliación que ambos se resisten a confirmar - aunque tampoco la desmienten - el hijo de la Infanta Elena y la influencer retoman sus estudios universitarios y la pregunta es obligatoria. ¿Se dejarán ver juntos con normalidad o intentarán que su relación continúe en el más absoluto secreto?



Una cuestión a la que Mar da la callada por respuesta. Muy seria e incómoda por la presencia de cámaras en su primer día de curso, la ¿novia? de Froilán ha llegado sola al centro sin pronunciarse sobre su reconciliación. Apostando por la comodidad, la influencer ha lucido un top negro, unos jeans con rotos en las rodillas - igual que Froilán en su vuelta a las aulas -, su cinturón favorito de Gucci y unas zapatillas deportivas.