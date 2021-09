Los Grizzlies dan de baja a Marc Gasol

Fotografía de archivo tomada el pasado 25 de enero en la que se registró al pívot español Marc Gasol, al actuar para los Lakers de Los Ángeles, antes de un parito de la NBA, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Los Memphis Grizzlies oficializaron este miércoles la baja con el equipo del pívot internacional español Marc Gasol, para que pueda decidir él mismo su futuro profesional, luego de que el pasado viernes los Angeles Lakers traspasaran a Gasol a los Grizzlies.

El mediano de los hermanos Gasol, de 36 años, con los últimos movimientos vio frustrado su deseo de haber conseguido con los Lakers, el equipo que lo seleccionó para llegar a la NBA, un título de liga, después de que el 24 de noviembre del 2020 lo ficharon como agente libre.

La salida de Gasol se convirtió en una acción inesperada en la que los Lakers marginaron al jugador español, el mismo que por fichar con el equipo angelino aceptó un salario mínimo de 2,7 millones de dólares, y rechazó ofertas de contratos que le hubiesen dado más de 10 millones de dólares la pasada temporada.

Después de prometerle que sería titular, Gasol se encontró con la sorpresa en la recta final de la temporada regular del fichaje del agente libre Andre Drummond, a quien también le hicieron la misma promesa, para relegar en el banquillo al jugador español.

La acción de los Lakers no cayó bien en el ánimo de Gasol, que sin embargo, respondió con su mejor rendimiento de juego en el campo en los minutos que recibió por parte del entrenador del equipo angelino, Frank Vogel, siempre condicionado por el sentir de su estrella, el alero LeBron James, que dio luz verde a la llegada de Drummond.

Aunque Gasol respondió con su aportación y Drummond no ayudó al equipo a quedar eliminado en la primera ronda de los playoffs por los Phoenix Suns, que luego jugaron las Finales, los Lakers dejaron de contar con el jugador español tras el fichaje este verano del veterano pívot Dwight Howard, que volvió por tercera vez con el equipo tras pasar la temporada anterior con los Philadelphia Sixers.

La confirmación de su salida se daría horas después que los Lakers también lograron el fichaje de otro veterano pívot, DeAndre Jordan, que había sido traspasado por los Brooklyn Nets a los Detroit Pistons y estos lo dejaron en libertad para que fichase el pasado jueves con el equipo angelino.

La decisión de los Lakers, que esperan darle más minutos de pívot a su estrella Anthony Davis, volvió a sorprender dentro del mundo de la NBA, donde se considera que Gasol encaja mucho mejor que Jordan con el equipo angelino formado para la temporada 2021-22, como un distribuidor de juego en la pista, y simplemente, un jugador más útil en esta etapa de sus respectivas carreras.

Lo que no ha sorprendido ha sido la decisión de los Grizzlies de darle de baja, que era la esperada, dado que Marc Gasol, aunque se convirtió al igual que su hermano Pau, en jugador All-Star con el equipo de Memphis, actualmente ya no tenía cabida dentro de una plantilla completamente rejuvenecida, que comenzaron a construir desde que el propio jugador español pidió ser traspasado en el 2019.

Además de acabar temporalmente con su estancia en la NBA, Marc se retiró de la selección española junto a su hermano Pau después de que el conjunto nacional cayera eliminado ante Estados Unidos en los cuartos de final de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gasol en sus 13 temporadas en la NBA consiguió promedios de 14,0 puntos; 7,4 rebotes y 3,4 asistencias en 32,2 minutos en 891 partidos que disputó, incluidos 866 como titular con los Grizzlies, Raptors y Lakers.

Durante sus 11 temporadas en Memphis (2008-19), Gasol fue tres veces All-Star de la NBA (2012, 2015, 2017), una selección de la NBA en dos ocasiones (primer equipo en 2014-15, segundo equipo en 2012 -13) y Jugador Defensivo del Año de la NBA 2012-13.

El mediano de los hermanos Gasol llevó a los Grizzlies a siete apariciones consecutivas en los playoffs (2011-17), incluido un viaje a las Finales de la Conferencia Oeste de 2013. EFE

