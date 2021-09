La cantante británica Dua Lipa cerrará el telón de Rock in Río 2022

Imagen de archivo de la cantante y compositora británica Dua Lipa. EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS

Río de Janeiro 14 sep (EFE).- La cantante y compositora británica Dua Lipa será la artista principal de Rock in Río el 11 de septiembre de 2022 y la encargada de cerrar el telón del evento, informaron este martes sus organizadores.

Reconocida mundialmente por su exitoso álbum "Future Nostalgia", con el que ganó el Grammy en la categoría "Mejor Álbum Pop", esta será la segunda vez que esta artista visite Brasil, luego de que abriera un concierto de Coldplay en Sao Paulo, en 2017.

La joven cantante británica de 26 años se suma al cartel de artistas de Rock in Río 2022, que estará encabezado por la estadounidense Demi Lovato y el canadiense Justin Bieber.

Las bandas Megadeth y Dream Theater, el rapero Post Malone y el cantante Jason Derulo, todos estadounidenses, son otros de los nombres confirmados para la próxima edición del evento que también tendrá a la banda Spultura y a la cantante Iveth Sangalo, entre los artistas brasileños.

La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de este año, pero la pandemia de la covid obligó a los organizadores a aplazarla un año.

El evento musical tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de la "cidade maravilhosa".

La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985.

En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.