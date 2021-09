Kiko Rivera guarda silencio tras los rumores de una nueva infidelidad a Irene Rosales

15-11-2020 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Días después de una solitaria vuelta a los escenarios en la que no estuvo arropado ni por su mujer ni por el resto de su familia, Kiko Rivera se ha convertido en protagonista de la polémica por haber sido presuntamente desleal, una vez más, a Irene Rosales. Así lo destapaba este miércoles 'Sálvame', asegurando que se vio al Dj besándose con una joven morena delante de varios testigos durante su bolo en Chipiona el pasado fin de semana.



Una infidelidad que podría dar al traste con su matrimonio, ya que en su día Irene dejó claro que no perdonaría "ni una más" a un Kiko que, por su parte, ha negado la mayor, apuntando a que sería uno de sus amigos el que roneó con una chica durante su concierto.



Inmerso en rumores de crisis porque no se ha dejado ver con la madre de sus hijas en los últimos tiempos, el hijo de Isabel Pantoja continúa volcado en sus compromisos profesionales e, intentando ignorar la polémica se convertía en la estrella de la inauguración de una clínica en Barcelona.



Un acto en el que le vimos relajado, sonriente y despreocupado pese a los rumores de una nueva infidelidad que se suman a las informaciones que apuntan a que podría no estar llevando una vida del todo ordenada y podría haber recaído, con su vuelta al trabajo, en sus malos hábitos. Ajeno a todo, Kiko difrutó de las mieles de la fama paseando en limusina por la ciudad condal mucho más tranquilo de lo que habitualmente se deja ver ante las cámaras.



Eso sí, de su deslealtad a Irene o de sus hábitos de vida en los últimos tiempos, ni palabra. Kiko da la callada por respuesta y ni confirma ni desmiente estas informaciones que podrían poner su relación con la sevillana en la cuerda floja una vez más. Su reacción, en el siguiente vídeo