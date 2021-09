JJ.OO.- Blanco: "Gracias por vuestro esfuerzo en Tokio, ahora soñad con París 2024"

15-09-2021 El presidente del COE, Alejandro Blanco, en un encuentro telemático con deportistas del Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, agradeció a 19 deportistas del Proyecto Foment d'Esportistes amb Reptes (FER), impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso (FTA), su "esfuerzo" en los recientes Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y les animó a "soñar" ya con los de París 2024.



En un encuentro telemático, Alejandro Blanco se refirió a los deportistas como "lo mejor del deporte español". "Sois unos grandes embajadores de nuestro país. Nos emocionáis. Nos dais muchos argumentos para estar orgullosos de vosotros, pero, en esta ocasión, os habéis superado. Se os interpuso en vuestro camino un escenario desconocido y muy difícil de gestionar; pero, una vez más, nos habéis dado un ejemplo de superación, de reinvención y de resistencia ante las adversidades", comentó.



Blanco los catalogó como los representantes de los 26 millones de personas en España que practican deporte. "Clasificarse para unos Juegos ya es un gran logro. Una vez allí, lógicamente, todos queréis ganar, pero no deja de ser una competición y tenéis que estar satisfechos y orgullosos. Me quito el sombrero con vosotros. Y más, con el proceso de crisis y pandemia que nos ha tocado vivir. Os doy la enhorabuena porque, más allá del puesto que habéis conseguido cada uno, lo importante era estar ahí y representar a España", comentó el presidente del Comité Olímpico Español.



Alejandro Blanco también tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento a la Fundación Trinidad Alfonso. "Sois muy afortunados de contar con el apoyo de la Fundación y de su presidente, Juan Roig. En este camino que os queda por delante hasta París y, por qué no, hasta Los Ángeles, la importantísima ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso siempre la tendréis presente. Gracias por lo que nos dais y nos vais a dar en el futuro", dijo.



La mejor manera, según Blanco, de corresponder a la FTA es contar con una gran delegación valenciana del Proyecto FER en París 2024. "Quedan menos de 3 años. Este ciclo es más corto. Sé que muchos de vosotros habéis estado, y estáis, inmersos en una profunda reflexión para tomar una decisión sobre vuestro futuro deportivo. Por supuesto, nadie mejor que vosotros para tomar la determinación que más os convenga. Pero yo os animo a que os deis una nueva oportunidad. Soñad en grande, pensad en París, en unos Juegos de plena normalidad, de total libertad y sin restricciones", indicó.



En este encuentro telemático entre el COE y los 19 embajadores FER que participaron en Tokyo 2020, también estuvo presente Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso. Gómez agradeció a todos los deportistas su presencia en los pasados Juegos.



"Estamos tremendamente orgullosos de todos vosotros. Sobre todo, porque incrementamos nuestra delegación con respecto a Río 2016. Siempre queremos más, claro, como los deportistas, que son los primeros interesados en brillar y hacerlo bien. Pero sabemos de la dificultad y la exigencia de un evento que reúne a lo mejor del mundo. Ojalá los JJOO de París fueran mañana para quitarse alguna espinita, pero estamos muy orgullosos de que hayáis representado tan dignamente a la Comunitat Valenciana y a España", comentó el directivo valenciano.



"Ahora, queremos seguir creciendo y desplazar un numeroso equipo a París. De cara a 2024, prácticamente, contamos con la totalidad de los y las deportistas presentes en este encuentro. Nosotros vamos a seguir a vuestro lado. Os pedimos que vosotros sigáis al nuestro, con ambición y con retos. Casi todos nos habéis hablado de las ganas que tenéis de llegar a París, estoy seguro de que intentaréis de nuevo lograr vuestro sueño y, al mismo tiempo, ayudéis a conseguir el sueño de Juan Roig", indicó el director de la Fundación Trinidad Alfonso.



Los deportistas FER que compartieron esta reunión digital con Alejandro Blanco y Juan Miguel Gómez expresaron su agradecimiento tanto al COE como a la Fundación Trinidad Alfonso por el apoyo. "Especialmente en los meses de pandemia, la ayuda del Proyecto FER fue fundamental para que llegáramos a Tokio, siempre le estaremos agradecidos a la Fundación y a su presidente, Juan Roig, por habernos empujado en ese camino hacia Tokio", manifestó el jugador de vóley playa Pablo Herrera.



"Estamos contentos. Yo quiero seguir creciendo, pero estoy muy contenta por haber podido disputar unos Juegos Olímpicos. A todos nos hubiera gustado hacerlo de forma excelente, pero esto es deporte y no siempre es posible. Todos tenemos ganas de llegar a París parta intentar superarnos ahí", señaló la nadadora Lidón Muñoz.