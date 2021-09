Isabel Pantoja, gran ausente en el último adiós a su modista de cabecera, Lina

MADRID, 15 (CHANCE)



Este martes fallecía en su domicilio de Sevilla, a los 88 años, una de las grandes modistas andaluzas de las últimas décadas y la artífice de que la moda flamenca fuese elevada a la categoría de Alta Costura, Lina. A pesar de que en sus más de seis décadas de carrera la creadora vistió a personalidades de la talla de la Reina Sofía, Grace Kelly, Jackie Kennedy o la Duquesa de Alba, su nombre está indiscutiblemente ligado al de Isabel Pantoja.



Artífice de alguno de sus looks más icónicos, la primera persona que le vistió y la creadora del impresionante vestido que lució en su boda con Paquirri, además de una amiga fiel que nunca traicionó su confianza. Esa era Lina para Isabel Pantoja que, destrozada, se despedía públicamente de la modista poco después de enterarse de su muerte. "Hasta siempre Lina. Fuiste la primera persona que me vistió. Y siempre te llevaré conmigo. Te quiero para siempre", publicaba la tonadillera en sus redes sociales, compartiendo varias imágenes de ambas en diferentes momentos de sus vidas.



Después de ser velada en la intimidad, la diseñadora flamenca ha sido enterrada este miércoles en el sevillano cementerio de San Fernando y, a pesar de que se especulaba con la presencia de Pantoja en el último adiós a su gran amiga, finalmente la artista no ha hecho acto de presencia.



Sin embargo, ¿envió la artista una llamativa corona de flores como homenaje a Lina?. "Tus hijos, nietos y Maribel. No te olvidan". Este es el mensaje que pudimos leer en su banda y en el que muchos han visto a Isabel Pantoja en "Maribel", aunque particularmente creemos que se trataría de algún familiar o cuidadora de Lina pero no de la tonadillera, poco pródiga a la hora de demostrar su cariño con estas palabras.



Quien sí arropó a la familia de Lina en su último adiós ha sido Raquel Revuelta que, visiblemente afectada, quiso agradecer a la modista su importante papel en el éxito actual de la moda flamenca: "Es una gran pérdida. Mucha tristeza como imagináis a nivel personal porque son muchísimos años con esta maravillosa mujer y no tengo palabras nada más que de agradecimiento por tantos gestos bonitos que ha tenido conmigo personalmente y con el sector. Es una de las grandes y una pérdida importantísima".