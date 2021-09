Infosalus.- Sanidad ha recibido más de 700 alegaciones y aportaciones para el borrador la Estrategia Nacional de Salud Mental

22-07-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su intervención durante la Reunión de Alto Nivel (RAN) de OMS Europa, que se celebra este jueves 22 de julio en Atenas (Grecia). SALUD MINISTERIO DE SANIDAD



El borrador de la Estrategia Nacional de Salud Mental, que tiene sobre la mesa el Ministerio de Sanidad y que abordará en profundidad las conductas suicidas, ha recibido ya más de entre 700 alegaciones y aportaciones de las comunidades autónomas, de sociedades científicas y asociaciones de pacientes y familiares.



"El comité científico está analizando esas aportaciones con mucho interés", ha señalado la ministra Carolina Darias a una pregunta del diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, donde el diputado de Euskal Herria Bildu le preguntaba por lo qué va a hacer el Gobierno para enfrentarse al "gran aumento de los problemas de salud" provocados, en gran medidas, por las consecuencias de la pandemia.



"Lo que va a hacer el Gobierno y ya está haciendo situar la salud mental en el epicentro de las políticas públicas de salud", ha respondido tajante la ministra, quien ha vuelto a pedir el "consenso de la Cámara", así como la de "todas las partes implicadas". Según señaló el pasado lunes, Día Internacional para la prevención del suicidio, el ministerio se habría marcado final de año como objetivo para tener aprobada la Estrategia de Salud Mental 2021-2026.



"Estamos trabajando ya existe el documento de la Estrategia de Salud Mental que, por cierto, no se ha actualizado desde el año 2009. Hemos recibido unas 700 alegaciones y aportaciones y el comité científico está analizando esas aportaciones con mucho interés", después pasará al comité institucional. (...) No tengo ninguna duda de que este es un asunto que debe contar con el consenso de la cámara", ha afirmado.



Para la ministra el suicidio es una "amenaza latente y silenciada", por ello la futura Estrategia tendrá tres pilares de actuación en este tema: mejorar su autonomía poniendo a estos pacientes en el centro de la recuperación; intervenir en la prevención, detección y atención de las personas con conductas suicidas; y el apoyo a las familias.



"Y, sobre todo, luchar contra el estigma que es algo contra lo que nos tenemos que movilizar todos. Sin salud mental no hay salud, y esa es la determinación del Gobierno", ha señalado tendiendo la manos a todas las partes implicadas.