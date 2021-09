Guinea.- La junta militar pide a los políticos asumir su "responsabilidad" y trabajar en el interés de los guineanos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El jefe de la junta militar de Guinea, el coronel Mamady Dumbuya, ha instado a los políticos del país a asumir su "responsabilidad" por los fracasos acumulados a lo largo de los años y ha pedido trabajar en el interés de los ciudadanos.



Tras un encuentro con la clase política del país, Dumbuya ha alertado de que las solicitudes "no serán aceptadas". "Ninguna de las peticiones en proceso serán aceptadas, no cometeremos los mismos errores que nuestros predecesores", ha aseverado.



"No hay que ignorar ni olvidar que si todavía estamos en 2021 queriendo mejorar la situación de nuestro país es en gran parte por lo que hemos fallado desde el Ejército, las élites, los intelectuales, políticos y altos ejecutivos", ha matizado, según el portal de noticias MediaGuinee.



El coronel ha lamentado que las fuerzas del país "siempre hayan antepuesto sus propios intereses individuales a expensas de los intereses de la nación y el pueblo de Guinea" y ha hecho un llamamiento para que "este error no vuelva a ocurrir".



"Tenemos que darnos cuenta. Nosotros hemos asumido nuestras responsabilidades y ustedes tienen que asumir las suyas. Es por eso que no toleraremos ningún calendario, ninguna agenda política individual en este proceso", ha insistido antes de matizar que "no se tolerarán exclusiones ni estrategias políticas".



Por último ha hecho hincapié en la importancia de colaborar para "dar esperanza a la población en un país que se merece algo mejor". "Creemos en la inteligencia de los guineanos para entendernos, amarnos, perdonarnos y construir nuestro país", ha aseverado.



Sus palabras llegan después de que la junta militar diera el pistoletazo de salida a una serie de contactos con miembros de la comunidad internacional y actores políticos a nivel nacional para abordar un proceso de transición tras el golpe de Estado que llevó a Dumbuya al poder.