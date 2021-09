Grupo México, Hudbay compiten por cuprífera de US$2.000M

(Bloomberg) -- El conglomerado Grupo México SAB y la canadiense Hudbay Minerals Inc. se encuentran entre los postores finales que compiten por adquirir una minera de cobre española de Grupo Trafigura, según personas con conocimiento del asunto.

Las partes presentaron ofertas vinculantes la semana pasada por Minas de Aguas Teñidas, conocida como Matsa y que podría alcanzar un valor de unos US$2.000 millones, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. Grupo México, que podría realizar la operación a través de su unidad minera que cotiza en bolsa, Southern Copper Corp., es visto como un fuerte competidor para el negocio, dijeron las personas.

Trafigura, uno de los mayores operadores de materias primas del mundo, y el fondo de riqueza de Abu Dhabi Mubadala Investment Co. han estado tratando de vender Matsa desde principios de año, según informó Bloomberg News. Las deliberaciones están en curso, y aún no se ha elegido a un postor ganador, dijeron las fuentes.

El proceso de venta se produce después de que los precios del cobre alcanzaran un récord a principios de este año. Las empresas mineras más grandes del mundo se han mostrado unánimemente optimistas sobre el metal, ya que esperan un aumento de la demanda a medida que la economía mundial se descarboniza, mientras que la oferta a largo plazo parece limitada por la falta de desarrollo de nuevas minas.

Matsa también atrajo el interés de Rio Tinto Group, la segunda minera más grande del mundo, aunque la compañía es vista como un comprador menos probable, dijeron las personas.

Representantes de Grupo México, Rio y Trafigura se negaron a comentar. Un portavoz de Hudbay dijo que la empresa tiene una estrategia de crecimiento disciplinada con estrictos criterios estratégicos, y declinó hacer más comentarios. Representantes de Southern Copper y Mubadala no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Matsa es propietaria de las minas Agua Teñidas, Sotiel y Magdalena en el sur de España, que producen concentrados de cobre, zinc y plomo. Trafigura vendió una participación del 50% en Matsa a Mubadala en 2015 como parte de los planes para asociarse en inversiones en metales básicos. Mubadala pagó alrededor de US$500 millones por la participación, según dijo entonces una persona familiarizada con el asunto.

