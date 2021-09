Gardner se defiende bien; Acosta necesita volver a subir al podio

El piloto español de Moto3, Pedro Acosta, en una imagen de archivo.EFE/Alejandro García

Madrid, 15 sep (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex) se tiene que seguir defendiendo bien al frente del mundial de Moto2 y el español Pedro Acosta (KTM) necesita volver a subirse al podio en Moto3 para mantener sus aspiraciones al título en lo más alto, cuando este fin de semana se dispute el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático. Gardner saldó su visita a Motorland Aragón con la segunda plaza tras su propio compañero de equipo y rival directo por el título, el español Raúl Fernández, una posición que en cualquier caso le supondría matemáticamente el título si se repitiese en los cinco grandes premios que restan por disputarse pues el piloto de nuestras Antípodas cuenta con una ventaja en la tabla de 39 puntos sobre el madrileño. Bien es cierto que Remy Gardner y Raúl Fernández son los pilotos que más victorias suman en la categoría de Moto2, con cuatro para el primero y cinco del segundo, lo que les convierte en candidatos asiduos al podio, al que por otra parte han dado muestras más que suficientes de poder optar a cada carrera pues son los pilotos más "en forma" de la categoría y en el caso del australiano el más regular al ser el único que ha logrado puntuar en todas las carreras de la temporada. Esa misma estadística la tenía hasta Motorland Aragón el tercer clasificado del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien se fue por los suelos durante la carrera y perdió esa regularidad aunque no la tercera posición, pero sus opciones al título, con 72 puntos de desventaja se han desvanecido prácticamente y sus prioridades tendrán que fundamentarse en defender la tercera posición, aunque sus rivales más próximos se encuentran todavía lejos. El británico Sam Lowes (Kalex) es el cuarto en discordia y seguro que a Misano Adriático llega con ganas de obtener un buen resultado tras renovar con su actual equipo Marc VDS para la próxima temporada, sólo necesita tener una mayor regularidad y no cometer errores del pasado, que ya le han costado cuatro caídas en carrera en lo que va de temporada. Tras ellos, una retahíla de pilotos españoles cuenta con la capacidad y respaldo técnico como para luchar por la victoria o el podio en lo que queda de temporada y, junto a Raúl Fernández hay que tener en cuenta a Augusto Fernández (Kalex), Arón Canet (Boscoscuro), Jorge Navarro (Boscoscuro), Albert Arenas (Bocoscuro) o Xavier Vierge (Kalex), y un paso más atrás Marcos Ramírez (Kalex) y Héctor Garzó (Kalex). El español Pedro Acosta (KTM) falló en Motorland Alcañiz, pero en realidad no le supuso ninguna medra en su posición en el campeonato, pues su rival más directo, el también español Sergio García Dols (Gasgas) también falló y la tabla de puntos del campeonato se quedó tal y como estaba, con 46 puntos de ventaja para el primero sobre el segundo, aunque por detrás se acerca un poco más el italiano Dennis Foggia (Honda), que ganó. Foggia está a doce puntos de García Dolsy a 58 del líder de Moto3, una diferencia que se antoja más que suficiente como para que Pedro Acosta confirme el título mundial en su primera temporada en el campeonato, aunque qué duda cabe que una victoria, que no logra desde la carrera de Estiria, o un nuevo podio en Misano Adriático, le daría el "oxígeno" suficiente para consolidar su posición. Bien es cierto que la categoría de Moto3 es una auténtica "lotería" pues carrera tras carrera son innumerables los pilotos que llegan hasta la última vuelta con opciones de pelear por el triunfo y cualquier cosa puede suceder en esa frenética última vuelta, en la que además de Acosta, García Dols y Foggia, suelen estar los italianos Romano Fenati (Husqvarna), Andrea Migno (KTM) y Niccolo Antonelli (KTM), el surafricano Darryn Binder (Honda), los japoneses Tatsuki Suzuki (Honda), Ayumu Sasaki (KTM) y Kaito Toba (KTM), los españoles Jaume Masiá (KTM), Izan Guevara (Gasgas) o Jeremy Alcoba (Honda) y, últimamente, el turco Denis Öncü (KTM). EFE Juan Antonio Lladós